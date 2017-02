Kaiserwetter herrschte am Rosenmontag bei den Kinderdefilees in Steinen, Höllstein und Maulburg; entsprechend groß war die Beteiligung.

Steinen/Maulburg (os/hf). Der Kinderumzug in Steinen begann nach der Aufstellung beim Schulhof in der Kanderner Straße und führte, angeführt von der Guggemusik der Höllsteiner Frösche-Clique und Mitgliedern der Narrenzunft Steinen-Höllstein nach Höllstein. Dort trafen die Steinener Kinder auf die Kinder aus Höllstein, und gemeinsam ging es durch den Ort zur Wiesentalhalle. Dort sorgte in diesem Jahr die Fasnachtsgesellschaft Steinen (Schnudernasen) für ein kurzweiliges Unterhaltungsprogramm. die Bewirtung übernahmen die Eltern des Hebelkindergartens.

Die Kinderfasnacht ist für Kanzelar Jürgen Schlecht jedes Jahr ein besonderer Anlass, weshalb die Narrenzunft am Rosenmontag stets im Ort bleibt und auf die Teilnahme an Rosenmontagsumzügen in der Region verzichtet.

Unter einem (fast) wolkenlosen Frühlingshimmel versammelten sich am frühen Nachmittag die Maulburger Jung-Narren und feierten ihre Kinderfasnacht. Traditionell begann das Programm schon am Vormittag, als die Zunftmusik und einige Hästräger die Fasnacht in die Kindergärten trugen und für die ersten Höhepunkte sorgten. Kurz vor 14 Uhr füllte sich dann der Rathausplatz mit den kostümierten Kindern, die sich hinter der Zunftmusik aufbauten und mit Getöse durch das Dorf zogen. Vom Rathaus ging es zum Meyerhof in der Hauptstraße, wo es beim ersten Halt reichen Segen an Süßigkeiten aus den Fenstern des Gasthofes gab. Beim nächsten Halt – beim Meier-Beck – in der Neuen Straße ging dann ein wahres Gutzli-Gewitter auf die Kinder nieder. Genau das war von den Kindern schon erwartet worden, die eifrig ihre mitgebrachten Tüten und Körbe füllten. Nach einem kleinen Platzkonzert der Zunftmusik ging es dann weiter zur Alemannenhalle, wo die Kinderfasnacht mit der Party der Narrenzunft mit Showprogramm und mit Musik der DJs der Narrenzunft weiter ging.