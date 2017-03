Von Ralph Lacher

Die Schützengesellschaft Maulburg geht zuversichtlich ins neue Vereinsjahr. Das wurde bei der Generalversammlung deutlich.

Maulburg. Oberschützenmeister und Vorsitzender Bernd Hoffmann erwähnte in seinem Tätigkeitsbericht die Teilnahme an den Kreis- und Landesmeisterschaften sowie den Rundenwettkämpfen, an den Jugendrundenwettkämpfe sowie am Schinkenschießen in Schlächtenhaus und den Stadtmeisterschaft in Hausen, bei der die Maulburger die meisten Titel-gewinner stellten. Hoffmann informierte auch über die geplante Anschaffung einer vollelektrischen Trefferanzeiger fürs Schützenhaus. Erfreulicherweise habe man die Finanzmittel beisammen und werden noch in diesem Monat die technischen Einrichtungen bestellen. Hoffmann erwähnte auch, dass das Schützenhaus von einem Sachverständigen auf seine Sicherheit geprüft worden war.

Im Anschluss an Hoffmanns Ausführungen gab der zweiter Vorsitzender Bernhard Moser einen kurzen Abriss der schießsportlichen Aktivitäten und Ergebnisse. Jugendleiterin Petra Bühler berichtete für den Nachwuchs.

Kassierer Roland Schwald konnte einen guten Kassenstand vorweisen, betonte aber, dass das Polster für die Umrüstung auf die elektronische Trefferanzeige benötigt werde. Kassenprüfer Heinz Schmidt bestätigte die einwandfreie Führung der Kasse und erwirkte die Entlastung des Kassierers.

Bürgermeister Jürgen Multner dankte dem SG-Vorstand für die geleistete Arbeit. Die anschließenden Wahlen brachten folgendes Ergebnis: Oberschützenmeister Bernd Hoffmann, Kassenwart Roland Schwald, Schriftführerin Martina Hennlich (für die nicht mehr kandidierende Celina Geiger), Beisitzer Gerd Kluge und Werner Müller, Kassenprüfer Clemens Kramer (für den ausscheidenden Heinz Schmidt), Jugendsprecher Patrick Bühler.

Bernd Hoffmann zeichnete Werner Müller für 40 Jahre Mitgliedschaft und Günter Brögin für 50 Jahre mit Urkunde und Geschenkkorb aus. Die Ehrung für 25 Jahre für Joachim Heid und Thomas Heid wird, da diese nicht anwesend waren, nachgeholt.

Vorjahreskönig Gerd Kluge überreichte bei der Versammlung dem neuen Schützenkönig Gerhard Roser die Königskette. Erster Ritter wurde Bolko Maciejewski, zweiter Ritter Willi Hoffmann. Neuer Jugendkönig und damit Nachfolger von Anne Szymczak ist Patrick Bühler.