Maulburg Körperverletzungen haben zugenommen

Maulburg (hp). Mehr Straftaten als im Jahr zuvor weist die Polizeistatistik für Maulburg aus, die am Freitag im Schopfheimer Polizeirevier vorgestellt wurde.

Demnach stieg die Zahl der Straftaten von 201 im Jahr 2015 auf 239 im Jahr 2016. Das Gros der Delikte machten dabei die Diebstähle aus, die um sechs auf 54 zunahmen. Begehrteste Beute waren dabei Fahrräder. Wurden von ihnen im Jahr 2015 acht Stück gestohlen, so waren es im Jahr 2016 insgesamt 18. Ladendiebstähle, die zur Anzeige gebracht wurden, gab es wie im Vorjahr einen. Auf Platz zwei nach den Diebstählen rangiert die Straßenkriminalität, bei der die Fallzahlen von 39 im Jahr 2015 auf 52 im Jahr 2016 anstiegen.

Fahrräder sind eine begehrte Beute

Einen Rückgang verzeichnete die Polizei hingegen bei den Vermögensdelikten. Hier sank die Zahl von 58 auf 42 im vergangenen Jahr. Mehr als verdoppelt hat sich laut Polizeistatistik hingegen die Zahl der Körperverletzungen, und zwar von 18 im Jahr 2015 auf 39 im Jahr 2016. Den Großteil machten dabei gefährliche beziehungsweise schwere Körperverletzungen aus; deren Zahl stieg von vier auf 34 im vergangenen Jahr, während die Zahl der einfachen Körperverletzungen von 14 auf fünf zurückging. Dafür sind die Fallzahlen bei der Gewaltkriminalität gestiegen: von fünf im Jahr 2015 auf acht im Jahr 2016. Auch bei der Computerkriminalität verzeichnet die Statistik eine Zunahme. Hier stiegen die angezeigten Fälle von drei im Jahr 2015 auf sechs im Jahr 2016.

Was die Rauschgiftkriminalität betrifft, wurden im Jahr 2016 mit 15 Fällen fünf weniger als im Jahr zuvor registriert. Rückgängig war 2016 in Maulburg auch die Zahl der Einbrüche, und zwar von zwölf auf fünf im vergangenen Jahr. Ziel der Einbrecher waren in beiden Jahren meistens Firmen: 2015 wurden zehn und im Jahr darauf fünf Gewerbebetriebe heimgesucht.