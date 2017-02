Maulburg (os). Auf ein ereignisreiches Jahr blickte das Harmonika-Orchester Maulburg (HOM) am Freitagabend bei der Jahreshauptversammlung im Vereinsheim zurück.

Rückblick

Nach dem Willkommensgruß von Manfred Ernst konnte Schriftführerin Angelika Amann in ihrem 40. Jahresbericht von einem regen Vereinsleben berichten. Die Nachwuchsformation nahm außer an den wöchentlichen Proben auch an einem Verbandsevent teil und pflegte bei Ausflügen den Zusammenhalt.

Die Spielgemeinschaft, die die aktuell aus sechs Maulburger und acht Rheinfelder Akkordeonspielern besteht, glänzte unter anderem bei den Jahreskonzerten in Maulburg und Rheinfelden und zusätzlich bei einem Auftritt in Schopfheim. Allerdings hätten sich die Musiker in Maulburg mehr Besucher gewünscht. Einen tollen Einstand habe die neue Dirigentin Daniela Ruta gegeben, hieß es.

Nachwuchsarbeit

Die Nachwuchsarbeit wurde bei einem Vorspielnachmittag präsentiert. Seit 2014 kooperiert das Harmonika-Orchester mit der Wiesentalschule. Zwei Jahre lang wurden die Erst- und Zweitklässler von Thomas Otto auf der „Melody Star“ ausgebildet. Dass sich vier Schüler zum Akkordeonunterricht angemeldet haben, wertete Manfred Ernst als Erfolg.

Beim Nachwuchswertungsspielen des „Deutschen Harmonika Verbands“ wurde Marit Doster in iher Kategorie Klassensiegerin.

Das Sommerfest wurde in diesem Jahr als Kombinationsveranstaltung mit den Wiesentalmusikanten begangen.

Die Spielgemeinschaft wirkte ferner bei einer Veranstaltung des befreundeten Harmonika-Clubs Haltingen mit und bestritt in Magden (Schweiz) einen Teil des Kirchenkonzerts des Akkordeonorchesters Magden.

Kassenwart Günter Amann musste ein leichtes Minus vermelden. Das vor allem deshalb, weil sich das HOM stark in der Musikausbildung an der Wiesentalschule engagiert. Ausbilder Thomas Otto berichtete, dass drei Akkordeonschüler wegen Ausbildung, Abitur und Studium aufhörten. Erfreulicherweise habe man dank der Kooperation mit der Wiesentalschule derzeit neun Kinder unter 13 Jahren in der Ausbildung.

Wahlen

Nach der einmütigen Entlastung des Vorstands durch Tagespräsident Werner Meier verliefen die Neuwahlen problemlos. Durchweg für eine zwei Jahre dauernde Amtsperiode wieder gewählt wurde das Vorstandsduo Manfred Ernst und Angelika Amann, Helmut Schmitt als Vereinsheim- und Gerätewart, Angelika Amann als Schriftführerin, Svenja Amann als Jugendleiterin, Günter Amann als Kassenwart, Hannelore Breh als Aktivbeisitzerin und Claudia Rümmele als Passiv-Beisitzerin. Aktivbeisitzerin Hannelore Breh erhielt ein Präsent für die Abwicklung der Vereinsheim-Vermietung.