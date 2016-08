Einen Kunden beleidigt und dessen Auto beschädigt hat ein Unbekannter am Montagabend bei der Jet-Tankstelle in Maulburg.

Maulburg. Zu dem Vorfall kam es laut Polizeibericht gegen 22.15 Uhr, als ein Autofahrer seinen schwarzen BMW an der Zapfsäule Nummer sechs parkte. Noch ehe der Fahrer ausgestiegen war, hörte er einen Knall. Zeitgleich blickte ein Mann durch die Beifahrerscheibe, schrie ihn an und beleidigte ihn. Der Unbekannte ging anschließend in den Verkaufsraum, um zu bezahlen. Beim Herauskommen schrie er sofort wieder und beleidigte den BMW-Fahrer erneut. Erst als weitere Personen dem Geschädigten zu Hilfe kamen, stieg der Unbekannte in seinen an der Zapfsäule eins oder zwei abgestellten schwarzen BMW (Cabriolet oder Coupé) und fuhr davon. Zeugen machten den Geschädigten darauf aufmerksam, dass der Mann zuvor mit der Faust auf die Motorhaube geschlagen hatte. Dadurch wurde diese eingedellt.

Der Täter wird wie folgt beschrieben: etwa 25 bis 28 Jahre alt, schlank, 175 bis 180 Zentimeter groß, ganz kurze, helle Haare. Bekleidet war der hochdeutsch sprechende Mann mit einem T-Shirt. Zeugen werden gebeten, sich beim Polizeirevier Schopfheim (Tel. 07622/666980) zu melden.