Maulburg. Der Ski-Club Maulburg bietet wieder Skikurse an. Die Kurse finden auf dem Feldberg statt. Es werden Skikurse für Anfänger mit und ohne Vorkenntnisse angeboten, Fortgeschrittene können ihr Fahrkönnen verbessern und erweitern. Kinder ab vier Jahren werden sich im Skikindergarten spielerisch an Schnee und Ski gewöhnen und ihre ersten Bewegungserfahrungen auf den Skiern machen. Der Ski-Club Maulburg bietet auch einen speziellen Kurs für Wiedereinsteiger an. In diesem Spezialkurs lernen die Teilnehmer die Vorteile der Carving-Skier zu nutzen. Die Skikurse finden an zwei Wochenenden statt. Kurstage sind der 21. und 22. Januar und der 28 und 29. Januar. Es ist noch in allen Kursklassen Platz. Weitere Informationen unter www.ski-club-maulburg.de oder bei Julian Philipp, Tel. 01523/7720452, E-Mail: skikurs@ski-club-maulburg.de.