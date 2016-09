Bunt schillernde Seifenblasen haben auf Groß und Klein schon immer eine Faszination ausgeübt.

Maulburg (sat). Der Moment, in dem die hohle Kugel aus Seifenwasser geformt wird, in die Höhe steigt und kurze Zeit später plötzlich platzt, fesselt jeden. Zum Abschluss des Maulburger Kinderferienprogramms konnten die Kinder in den Genuss einer Seifenblasenwerkstatt kommen und echte Schaumwunder erleben.

Bei herrlichem Wetter tummelten sich 60 Kinder – mit dabei auch einige aus Steinen und der Maulburger Flüchtlingsunterkunft – auf dem Platz vor der Alemannenhalle. Es war ein gelungenes Abschlussfest, bei dem die Kinder bei spannenden Experimenten mit den regenbogenfarbenen und schwebenden Gebilden in die bunte Welt der Seifenblasen eintauchen konnten. Die Veranstaltung wurde durch die Energiedienst AG ermöglicht, die den Seifenblasenkünstler und Clown Reinhold Leppert mit seiner Seifenblasenwerkstatt aus Karlsruhe nach Maulburg geholt hat.

Konzentriert versuchten die Kinder unter Anleitung von Reinhold Leppert und seinem Team, mit XXL-Ringen, einer Angel oder einfach nur den bloßen Händen Blasen in den verschiedensten Formen zu kreieren. Je größer, desto besser – so die Devise. Einige Kinder schauten aber auch einfach nur zu und fingen an zu träumen. Absoluter Höhepunkt war die Riesenblase, in die sich die Kinder hineinstehen durften. Alle lachten vergnügt, als die Blase in Sekundenschnelle über den Köpfen der Kinder zerplatzte.

Parallel dazu bot der Energiedienst Spiele und Quizfragen rund um das Element Wasser an. Ein Staffellauf mit Wassereimern forderte die Energie der Kinder, am Modell eines Wasserkraftwerks konnten die Kinder erfahren, wie aus Wasser Ökostrom produziert wird. Bei weiteren Spielen zum Thema Strombedarf und Energiesparen sowie Elektromobilität konnten die Kinder Neues lernen. Und wer Energie verbraucht, benötigt zwischendurch auch mal eine Stärkung, um die sich der Ortsverein der Arbeiterwohlfahrt kümmerte.

Reinhold Leppert ist bereits seit 20 Jahren als Künstler unterwegs, die Seifenblasenwerkstatt hat er 2010 gegründet. Dem Karlsruher bereitet es eine große Freude, Träume wahr werden zu lassen. Mit einer großen Abschluss-Show aus Seifenblasen, Jonglage und Zaubertricks verabschiedeten er und sein Team sich von den Kindern. Ein gelungener Abschluss für das Maulburger Kinderferienprogramm, fand auch Organisatorin Annemarie Weber.