Im Zuge der Arbeiten am Bildungs- und Betreuungscampus muss der Labyrinthplatz zwischen Dorfstübli, AWO-Begegnungsstätte und Wiesentalschule weichen. Donnerstagabend wurde Abschied genommen. Maulburg (sat). „Lasst uns das Freudenfeuer entfachen“, ruft der Künstler Max Meinrad Geiger zu den Kindern, die sich voller Vorfreude auf dem Labyrinthplatz hinterm Dorfstübli versammelt haben. Am Donnerstagabend wurde gleichzeitig vom Labyrinthplatz Abschied genommen und Maulburgs neuer Feuerturm eingeweiht. Seit zehn Jahren entzündet der Inzlinger Künstler Max Meinrad Geiger jeweils zur Sonnenwende seinen großen Feuertulpenturm im Grütt. „Sein kleiner Bruder steht nun in Maulburg“, sagt Geiger. Der „kleine Bruder“ war im Rahmen des Maulburger Kinderferienprogramms entstanden, an dem traditionell ein Künstler teilnimmt. „Da wir noch nie das Element Metall hatten, habe ich bei Max Meinrad Geiger angefragt“, so Dorfstübli-Leiterin Annemarie Weber. Und der Künstler war gleich Feuer und Flamme – im wahrsten Sinne des Wortes. Anfang der Sommerferien, als der kleine Feuertulpenturm entstand, aber auch am Donnerstagabend, spielte der Labyrinthplatz eine besondere Rolle. Vor 16 Jahren war er auf Initiative von Annemarie Weber entstanden (wir berichteten). Nun muss er im Zuge der Bauarbeiten am Bildungs- und Betreuungscampus weichen. Nachdem die Kinder das Innere des Feuerturms mit Brennholz befüllt und mit einem kleinen Fackelzug das Feuer zum Turm gebracht haben, verteilen sie sich auf dem Labyrinthplatz und beobachten, wie das Feuer langsam, aber stetig den rund zwei Meter hohen Feuertulpenturm hinaufsteigt. „Schaut mal, wie der Rauch im Himmel auf die Wolken trifft“, sagt Geiger mit Blick nach oben. Auch lenkt er das Auge der Kinder auf die faszinierenden Bilder, die in einem Feuer entstehen. Vom Labyrinthplatz, der sowohl von Dorfstübli, AWO und Kindergarten als auch Wiesentalschule und Helen-Keller-Schule genutzt wurde, war es ein denkwürdiger Abschied – den Rauch hat man wohl im ganzen Dorf gesehen. Wo der Feuertulpenturm künftig stehen wird, soll nach Fertigstellung des Campus’ entschieden werden. Annemarie Weber hofft, dann auch ein neues Plätzchen für ein gotisches Labyrinth finden zu können. Der Donnerstagabend klang gemütlich mit Stockbrot backen aus. Die Jugendlichen des Jugendraums sorgten für Getränke.