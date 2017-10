Maulburg Lob für das Jumelage-Treffen

Maulburg (jab). In einer weiteren Etappe vergab der Gemeinderat einstimmig Sanierungsarbeiten am öffentlichen Kanalnetz für 192 000 Euro. Nach Abschluss dieser Etappe ist laut Verwaltungsvorlage fast das gesamte Kanalnetz der Gemeinde saniert und in betriebssicherem Zustand. Einzig ausstehend ist dann noch die Bahnhofstraße; die Kanalsanierung dort soll im Zuge der anstehenden Gesamtsanierung erfolgen. Insgesamt war der Sanierungsbedarf im Maulburger Kanalnetz laut Verwaltungsvorlage auf etwa 890 000 Euro veranschlagt. Der jüngste Auftrag ging an eine Firma aus Landsberg als günstigster Bieter; das teuerste Gebot lag bei knapp 331 000 Euro.

Für 18 000 Euro bekommt ein Gruppenraum in der Kindertagesstätte Neue Straße auf einstimmigen Gemeinderatsbeschluss hin eine zweite Ebene. Der günstigere von zwei Bietern war eine Firma aus Maulburg.

Ein dickes Lob für die Verwaltung gab es aus allen Fraktionen des Gemeinderates für die Organisation des großen Jumelage-Treffens anlässlich der 35-jährigen Partnerschaft mit St. Loup am vergangenen Wochenende: „Das war toll organisiert“, machte Ina Pietschmann (SPD) den Auftakt im Komplimentereigen. Vor allem die Mitwirkung der Schule mitsamt Begrüßung der Gäste in deren Muttersprache „war ein echtes Highlight“, flankierte Christof Schwald (Freie Wähler). Und Kurt Greiner (Freie Wähler) gelangte durch die anerkennenden Blicke und Worte der französischen Gäste beim gemeinsamen Dorfspaziergang zu neuer Wertschätzung für die Maulburger Heimat mitsamt Kunstrasenplatz, schmucken Gässchen und schönen Dorfansichten. „Mir wurde durch unsere Gäste sehr bewusst gemacht, wie schön wir es hier haben“, so Greiner