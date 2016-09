Der traditionelle Sommer-Bürgertreff der Freien Wähler Maulburg findet immer an Orten statt, „die man kennt, aber irgendwie auch nicht kennt“, so Fraktionsvorsitzender Christof Schwald am Freitagabend. Maulburg (sat). Die Teilnehmer besichtigten die Damwildzucht Wiesental von Martin Sütterlin und lernten somit ein Thema kennen, dass erst auf den zweiten Blick etwas mit Politik zu tun hat. Rund 30 Interessierte kamen zum Maulburger Damwildgehege nahe dem Hundesportplatz, wo die meisten sicherlich schon öfters bei einem Spaziergang oder einer Radtour vorbei gekommen sind. Aber am Freitag kamen die Gäste – unter ihnen auch einige Kinder – den seltenen Tieren ganz nahe. Anlagenbesitzer Martin Sütterlin nahm die Gruppe mit ins Gehege und lockte das Damwild mit Fressen an. Sütterlin, der 2010 damit begann, jeweils eine Damwildzucht in Langenau und eine in Maulburg nach Demeter-Richtlinien aufzubauen und seit 2013 offizielles Demeter-Mitglied ist, hat eine enge Beziehung zu seinen Tieren aufgebaut. Er legt Wert darauf, dass die Tiere viel Ruhe, genug Fressen und ausreichend Bewegungsfreiheit haben. Wenn er von ihnen erzählt, spricht er wie von seinen Kindern und nennt sie liebevoll „Lausbub“ oder „Spinner“. Die Menschen seien der Natur und den Tieren verpflichtet, betonte der Finanzfachwirt, der die Zucht nebenerwerblich betreibt. Wer Fleisch konsumiert, sollte weniger auf den Preis, sondern vielmehr auf die Herkunft achten. Und vor allem darauf schauen, wie das Tier gelebt hat. „Meine Tiere haben noch nie Antibiotikum bekommen“, sagte Sütterlin. Selbst die Entwurmung wird homöopathisch vorgenommen, so dass später über das Fleisch keinerlei schädliche Stoffe an den Menschen weitergegeben werden können. Sütterlin ist mittlerweile nach eigenen Angaben der einzige Damwildzüchter in Deutschland mit Demeter-Zertifizierung. Demeter-Bauern arbeiten nach dem höchsten Anspruch und betreiben eine biologisch-dynamische Landwirtschaft. Bei Demeter werde der Kreislauf der Natur genutzt, erklärte Sütterlin. Die Tiere bekommen ausschließlich natürliches Futter, über den Dung der Tiere geraten die Nährstoffe dann wieder zurück in den Boden. Doch bis zur Damwildzucht Wiesental war es ein langer Weg, wie Sütterlin der Gruppe erzählte. Zahlreiche Behördengänge und Anträge mussten gestemmt werden. Hinzu kam, dass sich Landratsamt, Stadt und Naturschutz nicht einig waren. Die aktuelle Agrarpolitik habe den falschen Weg eingeschlagen. Es könne nicht sein, dass immer weniger Landwirte von ihrer Arbeit leben könnten, so Sütterlin, dessen Großeltern früher eine Landwirtschaft betrieben. Auch er, der heute mit seiner Damwildzucht zehn Hektar Grünland und sieben Hektar Wald bewirtschafte, brauche eine große Portion Idealismus, um bestehen zu können. Nächste Woche geht die Wildsaison los, auch Martin Sütterlin, der sein Wild selbst schießt und im hauseigenen Schlachtraum zerlegt, wird Damwildfleisch anbieten. Doch eine Top-Fleischqualität hat auch ihren Preis – keine Frage für die Stammkunden von Sütterlin, der in Schopfheim einen kleinen Hofladen betreibt: Bereits am ersten Verkaufstag sind 80 Prozent des Fleisches weg. Wildsaison beginnt Auf die Frage, wie Damwildfleisch eigentlich schmecke, konnte Sütterlin keine eindeutige Antwort geben. Es sei weder mit Reh- noch mit Hirschfleisch zu vergleichen, es sei edel, zart, fettarm und müsse einfach probiert werden. Dazu hatte die Gruppe dann auch im Anschluss an die Führung Gelegenheit: Es gab eine leckere Wildgulaschsuppe.