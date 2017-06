Maulburg Marschroute: Pro Jahr eine Straße

Mehr Grün ins Dorf! Geschlossen sprach sich der Maulburger Gemeinderat in seiner Sitzung am Montag dafür aus, entlang der Maulburger Straßen künftig mehr Bäume zu pflanzen.

Von Anja Bertsch

Maulburg. Auf die Tagesordnung gebracht wurde das Thema durch einen Antrag der Freien Wähler (FW). Die Baumpflanzungen sollen das Mikroklima im Dorf verbessern, erläuterte Erich Greiner namens der Antragsteller: Insbesondere angesichts des Klimawandels mitsamt höheren Durchschnittstemperaturen, trockeneren und heißeren Sommern versprächen grüne Meilen ein wesentlich besseres Klima und größere Aufenthaltsqualität als nackte Asphaltwüsten, die sich im Sommer zu regelrechten Backöfen entwickelten.

„Pro Jahr eine Straße“, gab Greiner als Marschroute auf dem Weg zum grünen Dorf vor. Konkret umgesetzt werden soll der Grünplan, indem bei der Sanierung bestehender und erst recht beim Anlegen neuer Straßen die intensive Bepflanzung mit Bäumen mitgedacht und mitgeplant werde. „Da geht es nicht um zwei, drei Bäume, sondern um viele“, erklärte Greiner.

Bäume pflanzen als Pflicht für Häuslebauer

Als aktuelle Beispiele, an denen die neue Linie umgesetzt werden könnte, nannte er das Baugebiet Brühl, die Campusplanung und den Lettenweg. Bei der Aufstellung neuer Bebauungspläne soll der Aspekt nach dem Willen der Freien Wähler künftig mehr Beachtung finden, indem Häuslebauer das Pflanzen von Bäumen in größerem Maße als bisher zur Pflicht gemacht wird; ein erster Anlauf indes war in derselben Sitzung zuvor bereits gescheitert (wir berichten noch).

Unter der Rubrik Bebauungspläne schlugen die Freien Wähler zudem vor, zu überprüfen, inwieweit die durchaus auch jetzt schon existierenden Vorschriften in Sachen Baumpflanzungen von den privaten Grundstückseigentümern überhaupt umgesetzt sind. An dieser Stelle verwies Bürgermeister Jürgen Multner auf den immensen Arbeitsaufwand für die Verwaltung und warb um ehrenamtliche Mitarbeit. Die übrigen Gemeinderatsfraktionen signalisierten einhellige Zustimmung zum Vorstoß der Freien Wähler.

„Wir begrüßen den Vorschlag sehr“; erklärte Stephanie Scarr für die BVM. „Von uns gibt es volle Unterstützung“, sagte auch SPD-Sprecher Christian Leszkowski – das zumal, als die SPD derlei Überlegungen schon lange vor den Freien Wählern in die Diskussion eingebracht habe. Als bereits existierende Beispiele für die Verbesserung von Klima und Aufenthaltsqualität durch einen üppigen Bewuchs nannte Leszkowski den Spielplatz im „Merzengärtle“ (Am Platz) und die Bahnhofstraße. An diesen Beispielen zeige sich auch, dass solche Projekte ihren Wert vor allem für die kommenden Generationen erweisen würden.

Die Pflege ist nicht minder wichtig

Wichtig sei, dass man den bestehenden Bewuchs sorgsam pflege und bei der Auswahl der Baumarten darauf achte, dass beispielsweise das Wurzelwerk den Leitungssystemen nicht in die Quere kommt, waren sich Gemeinderäte und Verwaltung einig. Auch Bürgermeister Multner zeigte sich den Vorschlägen gegenüber aufgeschlossen, stieß die Räte in einem launigen Ratespiel jedoch drauf, dass entlang der Maulburger Straßen auch jetzt bereits etwa 600 Bäume wachsen: „Ich möchte doch dem Eindruck entgegenwirken, dass wir hier in einer Wüste wohnen“, schmunzelte Multner.

Der Vorschlag sei vom Ansatz her gut, allerdings wolle man auch nicht allzu euphorisch sein: Oft gäben die Rahmenbedingungen (zum Beispiel existierende Bebauung oder Oberleitungen) eine allzu dichte Bepflanzung schlicht nicht her. Zudem müsse man sich bewusst sein, dass die Begrünung weit über den eigentlichen Pflanzakt hinaus erheblichen Aufwand bedeute. Stichworte seien Verkehrssicherungspflicht und Bewässerung; bei der derzeitigen Hitze etwa benötige ein Baum idealerweise 35 bis 40 Liter Wasser am Tag.