00:05 Schulz-Hype: Merkel demonstriert Gelassenheit

Saarbrücken - Bundeskanzlerin Angela Merkel zeigt sich angesichts des Rummels um SPD-Herausforderer Martin Schulz gelassen. Sie sei nicht nervös, sagte die CDU-Vorsitzende der "Saarbrücker Zeitung". "Wettbewerb belebt das Geschäft." Es sei zudem immer klar gewesen, dass die SPD bei ihren "sehr mäßigen" Umfragewerten noch Luft nach oben habe. Seit der Nominierung von Schulz zum Kanzlerkandidaten hat die SPD stark aufgeholt, in mehreren Umfragen liegt sie inzwischen etwa gleichauf mit der Union. Am Sonntag soll Schulz auf einem SPD-Sonderparteitag zum Parteichef gewählt werden.

00:04 Friedenspreisträgerin Emcke: Hass in Deutschland hat neue Qualität

Köln - Hass und Extremismus haben nach Einschätzung von Friedenspreisträgerin Carolin Emcke in Deutschland eine neue Qualität erreicht. "Man kann sagen, dass es immer dieses Sediment von Antisemitismus, Rassismus und Homophobie gab", sagte sie bei der Lit.Cologne in Köln. Verändert habe sich aber die Qualität. Die Scham sei weggefallen. Sie nannte als Beispiel die Briefe, die ihr zu ihren Artikeln zugeschickt würden. Da habe es auch früher schon nicht besonders freundliche gegeben - allerdings ohne Namen und Adresse des Absenders. Heute sei das anders. Die Absender seien geradezu stolz antisemitisch und homophob. Das sei ein Symptom für die Veränderung.

22:59 Schalke nach 2:2 im Europa-League-Viertelfinale

Mönchengladbach - Der FC Schalke 04 ist nach einem 2:2 im deutschen Duell gegen Borussia Mönchengladbach ins Viertelfinale der Europa League eingezogen. Die Mannschaft von Trainer Markus Weinzierl schaffte es nach dem Remis und dem 1:1 im Hinspiel dank der mehr erzielten Auswärtstore in die nächste Runde. Die Gladbacher können sich damit auf Bundesliga und DFB-Pokal konzentrieren. Schalke bekommt morgen seinen Gegner zugelost.

22:51 Zug überrollt Schwangere bei Foto-Shooting auf Gleisen

Navasota - Während eines Foto-Shootings auf Gleisen ist eine 19-Jährige in Texas von einem Zug überrollt worden. Laut US-Medien starb die schwangere junge Frau auf dem Weg ins Krankenhaus. Die 19-Jährige, die eine Karriere als Model anstrebte, hatte nahe dem Ort Navasota auf den Schienen für ein Foto posiert, als sie einen Zug kommen sah. Sie wich ihm auf das Nachbargleis aus, übersah aber einen zweiten Zug aus der Gegenrichtung, der sie überrollte. Angehörige verbreiteten ein Foto der Frau, das sie im Gleisbett stehend zeigt.

22:46 Mindestens 42 Tote bei Luftangriff auf syrische Moschee

Damaskus - Bei einem Luftangriff auf eine Moschee nahe der Großstadt Aleppo im Norden Syriens sind Aktivisten zufolge mindestens 42 Menschen getötet worden. Bei den meisten Opfern handele es sich um Zivilisten, teilte die Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte mit. Dutzende Menschen seien verletzt worden. Unklar war zunächst, wer für den Angriff verantwortlich ist. In der Region fliegen regelmäßig Jets der syrischen und russischen Luftwaffe Angriffe. Auch die US-geführte internationale Koalition greift in Syrien immer wieder extremistische Gruppen an.