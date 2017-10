Maulburg Mit Farbe gegen triste Verteilerkästen

Im Gemeinderat stellte der Dorfverschönerungsverein Maulburg am Montag sein Konzept für die künstlerische Gestaltung von zunächst drei Verteilerkästen im Ort vor.

Maulburg (hf). „Im Gemeindegebiet gibt es einige Verteilerkästen, die zum größten Teil ungepflegt und sehr hässlich sind“, sagte Heidrun Seidensticker vom Dorfverschönerungsverein. Der Verein schlägt vor, zunächst einmal drei dieser Kästen zu reinigen und künstlerisch zu gestalten. Wenn diese Aktion in der Bürgerschaft positiv aufgenommen wird, könnte sie auf weitere Verteilerkästen ausgedehnt werden. Die in Frage kommenden Kästen befinden sich an der Ecke Hermann-Burte-Straße/ Adolf-Strübe-Straße, in der Hauptstraße gegenüber von Endress+Hauser und in der Bahnhofstraße. Für die künstlerische Gestaltung konnte der Verein den Maulburger Künstler Bruno Haas gewinnen, der seine Entwürfe in der Sitzung vorstellte.

Bruno Haas erläuterte, dass geplant ist, die Verteilerkästen nach der Reinigung mit einem farblosen Überzug zu versehen, auf den der künstlerische Entwurf aufgetragen werden soll. Die Motive, die in der Sitzung vorgestellt wurden, spielen mit der Funktion der Verteilerkästen und gliedern sich jeweils in die entsprechende Umgebung ein. Für die Umgestaltung der drei Kästen würden Kosten in Höhe von 1550 Euro anfallen.

Bürgermeister Jürgen Multner informierte die Ratsmitglieder, dass für diese Aktion kein Gemeinderatsentscheid notwendig ist. „Der Entscheid liegt in der Kompetenz der Verwaltung“, so Jürgen Multner. „Es geht hier nur darum, die Öffentlichkeit über die geplante Aktion zu informieren.“

An die Präsentation schloss sich eine kontroverse Diskussion an. Bruno Sahner (SPD) bemängelte, wie schon öfter, dass bei dieser Aktion die Bürgerschaft nicht beteiligt sei. Nach dem Einwand von Kurt Greiner (FW), im Dorfverschönerungsverein seien auch Bürger aktiv, bezweifelte Bruno Sahner diesen Einwand und verlangte Aufklärung, welche Bürger – außer den Gemeinderäten – denn zu dem Verein gehörten. Bürgermeister Jürgen Multner erinnerte daran, dass vor der Gründung des Dorfverschönerungsvereins der Gemeinderat einen Entscheid gefasst hatte, wonach dem Verein ein Gemeinderat aus jeder Fraktion angehören sollte und dass die Gemeinderäte weitere Bürger für die Mitarbeit vorschlagen sollten. Heidrun Seidensticker sagte, dass dem Verein außer den Vertretern des Gemeinderats acht Bürger aus Maulburg angehören.

Dann monierte Bruno Sahner, dass er von der Verwaltung die Protokolle des Vereins angefordert, aber keine Antwort erhalten habe. Der Bürgermeister antwortete, dass der Verwaltung die Protokolle nicht vorlägen, sie diese also auch nicht weitergeben könne. Heidrun Seidensticker bot an, die Protokolle an Bruno Sahner weiterzuleiten. Im Gemeinderat machte sich langsam deutlicher Unwillen bemerkbar. Christof Schwald (FW) fand die Äußerungen und die Diskussionskultur von Bruno Sahner „oberpeinlich“. „Ehrenamt ist es nur, wenn du es machst. Wenn andere etwas machen, gilt es nichts“, wandte er gegen den Gemeinderatskollegen ein. Jürgen Multner schlug vor, die Diskussion zu beenden. Der Gemeinderat war einverstanden.