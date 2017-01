Dem Bericht des Vorsitzenden Detlev Beck und dem Grußwort von Präsident und Bürgermeister Jürgen Multner nach zu urteilen, kann der Musikverein Maulburg auf ein ruhiges, aber erfolgreiches Jahr zurückblicken.

Maulburg (hf). Zwar waren die Kräfte des Vereins zeitweilig durch Arbeiten am neuen Probenraum, den die Gemeinde dem Verein im Hallenbadgebäude zur Verfügung gestellt hatte, gebunden. Trotzdem hatte der Verein eine beeindruckende Reihe von erfolgreichen Veranstaltungen durchgeführt. Wie der Ausblick auf das laufende Jahr erkennen ließ, hat sich der Verein auch für dieses Jahr wieder ein ehrgeiziges Programm einfallen lassen.

Ausblick

Wegen eines Wasserschadens in der Alemannenhalle konnte im November das Jahreskonzert nicht wie gewohnt stattfinden. Das Jahreskonzert mit der Sängerin Sandy Williams wird am 1. April nachgeholt.

Im Ausblick auf das laufende Jahr kündigte der Vorsitzende an, der Verein wolle – neben den gewohnten musikalischen Aktivitäten im Dorf – auch „etwas Neues wagen“. Am 24. Juni startet der Musikverein das Projekt „Musik trifft Arbeit“. Dabei will der Musikverein Konzerte in den Räumlichkeiten Maulburger Unternehmen veranstalten, um die Kunst in den Bereich der Arbeit zu tragen. „Wenn das Projekt gut ankommt, werden wir es auch auf größere Unternehmen in Maulburg ausdehnen“, so Beck.

Im Bericht der Bläserjugend erwähnte Michael Junker verschiedene musikalische Aktivitäten der Jugend und gab bekannt, dass die Bläserjugend die Kooperation mit dem Musikverein Höllstein beendet habe.

Finanzen

Nach dem positiven Kassenbericht von Jörg Lörracher und der Bestätigung einer vorbildlichen Kassenführung durch die Kassenprüfer nahm Bürgermeister Jürgen Multner die Entlastung vor, die einstimmig erteilt wurde. In seinem Grußwort dankte der Bürgermeister für den Beitrag, den der Musikverein zum Dorfleben leistet. Daher hätten er und der Gemeinderat nicht gezögert, dem Verein die neuen Räumlichkeiten und auch die angemessene finanzielle Unterstützung zur Verfügung zu stellen.

Wahlen

Die angekündigte Satzungsänderung wurde von der Versammlung einstimmig gebilligt. Anschließend beschlossen die Mitglieder, den Mindest-Mitgliedsbeitrag von bisher elf auf 16 Euro zu erhöhen.

Bei den Wahlen wurden der zweite Vorsitzende Benni Beck, der erste Kassierer Jörg Lörracher, die zweite Jugendleiterin Petra Krug, Requisitenverwalter Peter Pflüger und Passiv-Beisitzerin Sandra Fluri einstimmig für weitere zwei Jahre in ihren Ämtern bestätigt.

Zum Schluss wurden drei neue Aktivmusiker in das Orchester aufgenommen: Fabian Vetterer, der bei der Versammlung nicht dabei sein konnte, Corinna Ammann und Giuseppina Nuciforo.