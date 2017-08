Maulburg Nächtliche Unfallflucht

Maulburg. In den frühen Morgenstunden des Mittwochs kam es in der Hauptstraße zu einer Unfallflucht. Um 3 Uhr vernahm ein Wachmann einen Knall und sah ein Auto in Richtung Einrichten Schweigert davonfahren. Der Zeuge schaute nach und entdeckte einen geparkten und beschädigten schwarzen VW Golf. Dieser wurde nach Sachlage von dem unbekannten Auto gestreift, heißt es im Polizeibericht. Das Fahrzeug des Unfallverursachers müsste an der rechten Fahrzeugseite beziehungswiese am rechten Außenspiegel beschädigt sein. Die Polizei ermittelt und bittet um Hinweise unter Tel. 07622/ 666980.