00:27 Trump telefoniert mit Merkel, Putin und Hollande

Washington - US-Präsident Donald Trump will heute zum ersten Mal mit Bundeskanzlerin Angela Merkel telefonieren. Er hat sich wiederholt sehr kritisch zu Merkels Flüchtlingspolitik geäußert. Er bezeichnete sie als ein Desaster. Merkel als Person hatte Trump hingegen gelobt. Die beiden sind sich bisher nicht begegnet. Nach Angaben des Weißen Hauses will Trump auch Russlands Staatschef Wladimir Putin und Frankreichs Präsidenten François Hollande anrufen.

00:21 Trump will Einreisebedingungen für Islamisten erschweren

00:17 Thomas Häßler verpasst Dschungelcamp-Finale

23:15 Misshandlungsvorwürfe in Bundeswehr-Ausbildungszentrum

Berlin - Die Bundeswehr wird von Misshandlungsvorwürfen in einem Ausbildungszentrum erschüttert. In Pfullendorf in Baden-Württemberg soll es unter anderem sexuell-sadistische Praktiken sowie Gewaltrituale gegeben haben. Davon hatte zuerst "Spiegel online" berichtet. Demnach mussten sich Rekruten nackt ausziehen und wurden dabei gefilmt. Die Rede ist auch von medizinisch unsinnigen, sexuell motivierten Übungen. Auch die Justiz geht den Hinweisen nach. Sieben Soldaten sollen fristlos entlassen werden.

23:07 Seehofer: Unions-Versöhnungstreffen wie geplant im Februar

Berlin - Nach wochenlangem Hin und Her hat CSU-Chef Horst Seehofer dem "Donaukurier" zufolge bestätigt, dass das geplante Versöhnungstreffen der Union wie ursprünglich vereinbart am 5. und 6. Februar in München stattfindet. Das sagte der bayerische Ministerpräsident demnach am Rande des CSU-Neujahrsempfangs in Schrobenhausen. Auch ein CSU-Sprecher bestätigte die Information auf dpa-Anfrage. Seehofer hatte das Treffen nach dem Terroranschlag im Dezember in Berlin zunächst wieder infrage gestellt.