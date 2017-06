Maulburg Nicht jeder Einsatz wegen der Flüchtlinge

Maulburg (hp). Als überaus ergiebig erwiesen sich diese Woche im Maulburger Gemeinderat die Tagesordnungspunkte „Bekanntgaben“ sowie „Wünsche und Anträge“.

Bruno Sahner (SPD) hatte Bürgermeister Jürgen Multner an Fragen erinnert, auf deren Antworten er harrte. Unter anderem merkte er an, dass der neu angeschaffte Rasenmäher acht Monate lang Wind und Wetter ausgesetzt gewesen sei, dass bei der alten Alemannenhalle Fahrräder kreuz und quer in der Gegen herumliegen würden und Hochsprungmatte sowie Tornetz beschädigt worden seien. Ferner wünschte sich Sahner Informationen über einen Polizeieinsatz im Alemannenstadion und die Nutzung der Sportanlagen durch ortsfremde Vereine.

Was den Rasenmäher betrifft, so Multner, so habe dieser zwischenzeitlich im Bauhof gestanden, und die Fahrräder versuche man derzeit zuzuordnen. Was die Hochsprungmatte und das Tornetz betrifft, so Multner weiter, so sei es schwer, jemanden in Regress zu nehmen, der kein Geld habe: „Holen kann man nichts, und versichert sind die Verursacher nicht.“ Dass es im Alemannenstadion einen Polizeieinsatz am 1. Mai gegeben habe, bestätigte Multner. Vielleicht sei den Nutzern des Kunstrasenplatzes nicht bewusst gewesen, dass der 1. Mai ein gesetzlicher Feiertag ist. Multner sagte aber auch, dass nicht jeder Polizeieinsatz mit der Flüchtlingsunterkunft in der alten Alemannenhalle zu tun habe. Die Nutzung der Sportanlage durch fremde Vereine hält sich in Grenzen. Bürgermeister Jürgen Multner nannte mit dem Tri-Team und der Turnerschaft Langeau zwei Vereine, in denen aber auch Maulburger trainieren.