Maulburg (jab). Alt weicht neu: Bei einer Gegenstimme billigte der Maulburger Gemeinderat den Abriss einer Scheune in der Hermann-Burte-Straße; sie soll einem Neubau mit drei Wohneinheiten weichen. Die dem Abriss preisgegebene Scheune ist Teil eines typischen historischen Ensembles aus Wohnhaus und Ökonomiegebäude. Von diesen Ensembles gebe es im Dorf immer weniger, bedauerte Erwin Puls (Freie Wähler) und sprach sich gegen den Abriss aus. Tatsächlich liegt das Gebäudeensemble laut Bebauungsplan in einem „schützenswerten historischen Bereich“ und stand auf der Prüfliste des Denkmalschutz-amts, räumte Sandra Fluri vom Bauamt ein. Allerdings sei es aus dem Denkmalschutz herausgenommen worden. Ein Umbau der bestehenden Scheune zu Wohnzwecken sei „eher schwierig“, so die Einschätzung Fluris, der Neubau indes gliedere sich in den Bestand ein und werde in Höhe und Ansicht den beiden Bestandsgebäuden links und rechts angepasst. „Aus Sicht der Verwaltung würde sich der Bau in die Umgebung einfügen“, so das Fazit. Bliebe das bestehende Wohnhaus stehen, „wäre auch weiterhin ein historischer Bereich erkennbar“, hieß es in der Stellungnahme der Verwaltung weiter – eine Eventualität, die sich noch in der Sitzung in eine Tatsache verwandelte: Eine Vertreterin des Bauherrn – die Plus Hochbau GmbH aus Efringen Kirchen – sicherte in der Sitzung zu, das Wohngebäude nicht abzureißen.