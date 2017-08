Maulburg Ökostrom für

Rund 1,5 Millionen Euro investieren die WKM in ein neues Kleinkraftwerk bei Maulburg. Die Anlage an der Wiese soll nach Fertigstellung etwa eine Million Kilowattstunden Ökostrom jährlich produzieren.

Maulburg. Die WKM - Wasserkraftwerke Maulburg GmbH - hat an der Wiese mit dem Bau eines Kleinwasserkraftwerks begonnen. Die neue Anlage nutzt das Wasser des Gewerbekanals zur umweltfreundlichen Stromgewinnung. Die Baumaßnahme soll bis Januar 2018 abgeschlossen sein, heißt es in einer Pressemitteilung der Energiedienst Holding AG. Ab 2018 liefert das Kraftwerk dann jährlich rund eine Million Kilowattstunden sauberer Energie, genug für rund 270 Drei-Personen-Haushalte. Gebaut wird das Kraftwerk von der WKM - Wasserkraftwerke Maulburg GmbH, an der neben der Energiedienst AG das Unternehmen Einrichten Schweigert KG beteiligt ist. Ausgeführt werden die Bauarbeiten vom Bauunternehmen Wilhelm Schweigert GmbH & Co KG.

„Das ist bereits unser zweites Projekt zusammen mit Einrichten Schweigert“, sagt Ralf Schlachter, Projektleiter bei Energiedienst. „Das erste Wasserkraftwerk auf dem Firmengelände des Einrichtungshauses produziert seit 1998 Ökostrom für rund 400 Haushalte.“

Das sogenannte Rückführungskraftwerk wird am Auslauf des Gewerbekanals in die Wiese errichtet. Hier fließt das Wasser mit bis zu acht Kubikmetern pro Sekunde bislang energetisch ungenutzt vom Kanal zurück in die Wiese. An dieser Stelle beträgt die Fallhöhe bis zu 3,40 Meter. Wie in Hausen, so hat sich auch in Maulburg der Einbau einer Wasserkraftschnecke laut Energiedienst als die wirtschaftlichste und ökologisch sinnvollste Lösung herauskristallisiert.

Geliefert und montiert wird die Wasserkraftschnecke vom niederländischen Spezialisten Spans Babcock. Die Wasserkraftschnecken zeichnen sich laut Pressemitteilung insbesondere durch hohe Wirkungsgrade bei niedrigen Fallhöhen sowie im Teillastbereich aus. Der Strom wird dabei durch einen am Ende der Schnecke angebauten Generator erzeugt. Das Kraftwerk entsteht aus technischen Gründen in etwa parallel zur Wiese. Nachdem das Fischereireferat des Regierungspräsidiums Wasserkraftschnecken gegenwärtig nicht mehr allein als fischfreundlich anerkennt, mussten die Planer die Anlage modifizieren. Zusätzlich verhindern nun eine Sperre als Feinrechen im Gewerbekanal und eine Fischabstiegsrinne, dass Fische in den Gewerbekanal gelangen.

Für diese Baumaßnahme am Kanaleinlauf muss der Wasserzulauf in den Gewerbekanal zeitweise reduziert werden. Der Kanal wird dann über ein Provisorium mit einer Mindestwassermenge versorgt. So wird sichergestellt, dass der Kanal ausreichend Wasser hat. Die mit dem Kraftwerksbau verbundenen Eingriffe in die Natur sind laut Energiedienst vergleichsweise gering. Notwendig ist vor allem der Bau eines kleineren Gebäudes, das die im Wasserlauf integrierte Wasserkraftschnecke und die Maschinentechnik beherbergen wird.

Unlängst setzte das Bauunternehmen mit einem 55 Tonnen schweren Rammgerät mit Teleskopmäkler die ersten Spundbohlen. In wenigen Tagen wird eine Spundwand mit Tafelprofil die Baugrube gegen eindringendes Wasser sichern. Dazu werden rund 60 Tonnen Stahl in den Boden gerammt und größtenteils nach den Bauarbeiten wieder entfernt.