Maulburg (jab). Das Schopfheimer Ordnungsamt schob im Auftrag Maulburgs im Februar 17 Stunden lang Dienst in den Straßen Maulburgs und verteilte dabei 56 Verwarnungen an Parksünder, teilte Bürgermeister Jürgen Multner am Montagabend in der Gemeinderatssitzung mit. Die Schwerpunkte der Falschparkerei lagen in der Neuen Straße (16 Verwarnungen), in Bahnhofs- und Hauptstraße (jeweils neun) und in der Wiesentalstraße (sieben).