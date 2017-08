Maulburg Reinhard Boos wird 85

Maulburg (os). Seinen 85sten Geburtstag feiert am heutigen Freitag Reinhard Boos. Geboren wurde der Jubilar am 25. August 1932 als eines von drei Kindern einer Arbeiterfamilie in Zell. Im Alter von acht Jahren kam Reinhard Boos zu einer Pflegefamilie nach Sallneck. Nach der Schule arbeitete der Jubilar zuerst in der Land- und Forstwirtschaft, ehe er am Bodensee für einige Jahre Arbeit fand.

Wieder zurück im Kleinen Wiesental, heiratete er seine Jugendliebe aus Wies. Der junge Ehemann fand Arbeit bei einem Textilunternehmen in Tegernau. Als dieses geschlossen wurde, wechselte Reinhard Boos zur Maulburger Bettfedernfabrik und zog mit Ehefrau und den beiden Töchtern nach Maulburg, wo man sich rasch heimisch fühlte.

Nachdem auch für die Bettfedernfabrik das Aus kam, fand Reinhard Boos Arbeit bei einem Baugeschäft in Tegernau. Nebenbei trug er in Maulburg viele Jahre lang unsere Zeitung aus, bis zwei schwere Unfälle dies unmöglich machten.

Aufgrund der Schichtarbeit in der Textilindustrie und der auswärtigen Tätigkeit als Bauarbeiter sei es ihm nicht möglich gewesen, sich in Vereinen zu engagieren oder einem Hobby nachzugehen, so der Jubilar. Reinhard Boos ist froh, dass er sich trotz gesundheitlicher Einschränkungen in Folge der beiden Unfälle und nachlassender Sehkraft noch selbst versorgen kann. Dank Rollator ist er mobil. So kann er einkaufen und Alterskollegen treffen. Seine Ehefrau verlor Reinhard Boos vor sieben Jahren, seine in der Nähe lebende Tochter schaut regelmäßig vorbei und hilft im Haushalt, wenn es nötig ist.