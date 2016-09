Von Ralph Lacher Man nehme sizilianisches Temperament, die Musik der 50-er bis 80-er Jahre, drei Vollblutmusiker und schon wird aus einem kühlen Septemberabend eine heiße Spätsommer-Party: So geschehen am Samstag auf dem Maulburger Rathausplatz, wo der örtliche Musikverein mit der Premiere seines „Open Air“ einen durchschlagenden Erfolg verzeichnete. Zu verdanken war dieser nicht nur den Gastgebern, die auf dem Rathausplatz eine Festinfrastruktur nebst Bühne aufgebaut hatten, sondern vor allem der Band „Rockin Carbonara“ aus Freiburg. Das Trio um den kleinen, quirligen sizilianischen Sänger und Kontrabassisten „Carbonara“ Nick Bisognano, der „Chris Lee“ Christoph Leonhardi an der Gitarre und „Luca Brazzi“ Lukas Auer am Schlagzeug mit dabei hatte, wurde seinem Ruf als Unterhaltungscombo mehr als gerecht. Schon sehr gut gefüllt war der Rathausplatz, als „Carbonara“ mit einem kräftigen „Ciao, Maulburg!“ das Konzert der in Kochmontur auftretenden Combo eröffnete. Mit südländischem Charme, vor allem aber einem musikalisch perfekt vorgetragenen Repertoire aus Old-Time-Rock’n’Roll, Rhythm & Blues, Swing, Country, Jump, ein wenig Jazz und Blues boten die drei Vollblutmusiker eine Rockabilly-Show, trafen damit den Geschmack des altersmäßig bunt gemischten Publikums vom ersten Akkord an und machten den kühle September-Abend auf dem Rathausplatz zu einem heißen. Drei Stunden lang fetzte das Trio in einem Konzert, das von einer intensiven Bühnenperformance und vor allem solider, durchweg handgemachter Musik geprägt war. Rund zwei Drittel des Programms waren Cover-Versionen von Größen des Rhythm & Blues, Rockabillys, aus Swing, Country, Jazz und Blues, das restliche Repertoire Eigenkompositionen des Band-Chefs, die sich auch auf den CDs von „Rockin Carbonara“ finden. Geboten wurde das Ganze im „50er-Style Koch-Outfit“ und von drei Musikern, denen die Partylaune im begeistert mitgehenden Auditorium sichtlich gefiel. Wie der Bandleader am Rande des Open-Air erzählte, hat er „Rockin Carbonara“ vor 20 Jahren gegründet. Damals hat sich der gebürtige Sizilianer und Profi-Musiker, der in der Schweiz aufgewachsen ist und heute in Freiburg lebt, dem Rockabilly der 1950er-Jahre und den darauf basierenden Musikstilen verschrieben. „Diese Musik ist einfach, direkt, ehrlich und handgemacht“, sagte Nick Bisognano. Und kommt an, wie die gut drei Stunden Open-Air in Maulburg deutlich machten. Denn nicht ohne Zugaben, Old-Time Rock’n Roll mit „Rock around the clock“ und „Blue Sud Shoes“ ließ das Publikum die drei Musiker von der Bühne.