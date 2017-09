Maulburg Schmalz und Schlips

Maulburg. „Die Liebestöter“ treten am Freitag, 22. September, um 20 Uhr im Maulburger Dorfstübli auf.

Skurrile Liebeslieder sind der Stoff, mit dem „Die Liebestöter“ ihr Auditorium umgarnen. Felix Herrmann (Gitarre, Gesang) und Klaus Streicher (Gitarre, Bass, Ukulele, Gesang) sind Spezialisten für Fragen rund um das Thema Liebe, heißt es in der Konzertankündigung. Sie lassen altbekannte und neue Weisen zu diesem Thema erklingen. Mit Charme, Schmalz und Schlips singen sie voller liebenswürdiger Gemeinheit und boshafter Romantik über die allbekannte und stets unverstandene Urkraft. Auch wer bisher dachte, sich in Liebesdingen auszukennen, kann bei den Liebetötern seine Kenntnisse auf diesem Gebiet erweitern, heißt es in der Konzertankündgung weiter. Ein Rendez-vous mit den „Liebestötern“ ist eine musikalische Reise durch die Höhen und Tiefen von Liebe, Lust und Lästerlichkeit.