Maulburg Schokokuchen und Stressbälle

Maulburg. Für viele berufstätige Eltern sind die Sommerferien kaum zu überbrücken. Selbst wenn sie sich den Jahresurlaub aufteilen, reichen die Urlaubstage nicht das ganze Jahr für die Betreuung, gerade bei Grundschulkindern, heißt es in einer Pressemitteilung von Endress+Hauser.

Vier Wochen lang organisierte daher die Arbeiterwohlfahrt (AWO) sowie eine Woche der Kinderschutzbund ein buntes Ferienprogramm im Auftrag von Endress+Hauser. Und dies nicht nur für die eigenen Mitarbeiterkinder.

Morgens aufstehen für ein Tagesprogramm in den Ferien stößt bei Kindern nicht gerade auf Begeisterung. Für Mala, sieben Jahre, Jonathan, zehn Jahre, und Eva, neun Jahre, ist die Überwindung vom Morgen bei der Ferienbetreuung ganz schnell vergessen. Jonathan gefallen die Spiele am besten, und er sichert sich gleich zweimal den Schatz beim Burgenspiel. Eva genießt die Gemeinschaft mit den anderen Kindern und Mala findet: „Alles hier gefällt mir. Ich war letztes Jahr schon da.“

Sie sind in der Ferienwoche beim Kinderschutzbund Schopfheim in Hausen, der im Auftrag des Wiesentaler Bündnisses für Arbeit das Angebot für viele Arbeitgeber der Region organisiert. Die Kinder basteln Stressbälle aus Luftballons. Andere helfen bereits beim Mittagessen und machen Pommes frites und Wiener Würstchen für alle. Danach geht es zur Entspannung erst mal in die Turnhalle zum Lesen, Schlafen oder Hörbuch hören. Am Nachmittag verschieben sie das Kinoprogramm aufgrund der Sonne kurzerhand auf den nächsten Regentag, packen Schokokuchen ein und genießen das Spielen und Planschen.

Auch in der Ferienbetreuung der AWO im Auftrag von Endress+Hauser geht es in den vier Wochen in Steinen lebhaft zu. Samir, sechs Jahre, bringt vom Ausflug zu Faller Konfitüren einen Vorrat an Marmelade für die restlichen Sommerferien mit. Der Besuch der Chäs-Chuchi in Gersbach begeistert die Kinder. An den Tagen ohne Ausflüge bauen alle begeistert Burgen, Häuserlandschaften, klettern auf Bäume und basteln viel.

Die dritte Ferienwoche steht unter dem Motto „Müll“. Aus alten Blechdosen entstehen Gartenlaternen, und in der Geschichte des Bundesumweltamts „Piwi und die Plastiksuppe“ hören die Kinder, wie sie die Umwelt schützen und Dinge sinnvoll wiederverwenden können. Aus alten Textilien gestalten sie Handyhüllen und Becher.