Maulburg (os). Das seltene Fest der Gnadenhochzeit feiern Carmela Maria und Giovanni Pontolillo. Das Paar gab sich heute vor 70 Jahren, am 1. Februar 1947, in seinem Heimatdorf Melfi das Ja-Wort.

Giovanni Pontolillo wurde 1923 als Sohn einer Bauernfamilie in Melfi geboren, wuchs dort mit drei Geschwistern auf und arbeitete nach der Schule in der Land- und Weinwirtschaft, dem in diesem Teil Italiens damals wichtigsten Wirtschaftszweig. Zurück aus dem Zweiten Weltkrieg, heiratete er am 1. Februar 1947 Carmela, eine zwei Jahre jüngere Frau aus dem selben Dorf, die er schon seit Kindertagen kannte. Das Ehepaar Pontolillo bekam zwei Töchter und einen Sohn, die ebenfalls in Melfi aufwuchsen. In den politisch unruhigen Zeiten Ende der 50er Jahre engagierte sich Giovanni Pontolillo als Mitglied der PCI, der kommunistischen Partei Italiens, für die sozial benachteiligte Landbevölkerung in Süditalien. Mehrfach wurde er wegen politischer Aktivitäten inhaftiert. Die Polizeibehörden legten ihm nahe, Italien zu verlassen oder eine längere Gefängnisstrafe wegen „Widerstands gegen die Staatsgewalt“ anzutreten.

Ihr Mann habe mit seiner Meinung nicht hinter dem Berg halten können, erzählt Carmela Maria Pontolillo. So kam Giovanni Pontolillo 1961 ins Wiesental, fand zuerst Arbeit bei der Firma Brennet in Hausen, wechselte aber noch im selben Jahr zu Pleuco in Zell. 1962 folgten seine Ehefrau und die beiden Töchter nach, 1965 der Sohn. In Maulburg erwarb die Familie ein landwirtschaftliches Anwesen, das in den Folgejahren zum Eigenheim umgebaut wurde. Carmela Maria Pontolillo arbeitete einige Jahre bei Autokabel in Hausen, derweil ihr Ehemann bis zur Pensionierung bei Pleuco blieb.

Die Pontolillos wurden in Maulburg schnell heimisch, hielten aber wie fast alle Landsleute, die ins Wiesental kamen, Kontakt mit der Heimat. Als Giovanni Pontolillo in Rente ging, wurden die Heimaturlaube manchmal auf mehrere Monate ausgedehnt. Gern kam man aber nach Maulburg zurück.

Gratulieren können dem Jubelpaar deren zwei Kinder – eine Tochter ist bereits verstorben – , dazu sieben Enkelkinder und vier Urenkel. Ein Teil der großen Familie lebt in der Region, ein anderer Teil in China, Spanien und Österreich. Mit den Familienmitgliedern aus der Umgebung wird heute gefeiert.