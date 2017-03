Maulburg „Sons of Settlers“ im „Ochsen“

Maulburg. Die Band „Sons of Settlers“ gastiert am kommenden Samstag, 1. April, gegen 20.30 Uhr in der Musikkneipe „Ochsen“ in Maulburg. Die südafrikanische Band reiste im Sommer 2014 das erste Mal nach Berlin, wo ihr kraftvoller melodischer Folk-Sound ihnen Zuhörer bescherte, wo auch immer sie auftraten. Nach einer kurzen Auszeit kehrten sie im folgenden Sommer zurück nach Deutschland, um ihr Debüt-Album „Lullabies for the Restless“ herauszubringen. Ein Versuch, Langzeit-Visa als Künstler in Deutschland zu erlangen, scheiterte zunächst, so dass sich die Band gezwungen sah, nach Südafrika zurückzukehren. Die Bürokratie forderte jedoch ihre Opfer, zwei Mitglieder der Band schieden aus und blieben in Südafrika. Die Gruppe liebt es nun, als Duo aufzutreten, heißt es in der Konzertankündigung.