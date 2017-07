Maulburg Spaß auf und neben dem Sandplatz

Steinen (os). Aus den Lautsprechern klang Pop-Musik, es gab ein umfangreiches Verköstigungsangebot und natürlich auch die Möglichkeit, gemeinsam mit Sportkollegen zu feiern. Dazu kam passendes Wetter, von einigen Regenschauern abgesehen, und so nahm das wiederbelebte Beachhandball-Turnier, das die SG Maulburg/Steinen um ihren Vorsitzenden Dirk Reiss am Samstag aus Anlass des 20-jährigen Bestehens der SG aus HC Maulburg und TV Steinen, Abteilung Handball, ausrichtete, einen optimalen Verlauf.

Ausgetragen wurden zwei Turniere, eines für befreundete Aktivteams des Geburtstagskindes SG, eines für die eigenen Nachwuchsmannschaften. Auf dem Sandplatz bei der Steinener Sporthalle an der Köchlinstraße entwickelten sich durchweg faire Spiele, die, obwohl die Akteure diese Freiluft-Sportvariante ihrer Hallen-Sportart eher selten ausüben, auf gutem Niveau standen. Im Vordergrund aber stand der Spaß, wie Dirk Reiss betonte. Trotzdem freute sich der SG-und Turnierchef darüber, dass im Aktivturnier die Gastgeber mit ihrer ersten Garnitur, also den Spielern der Landesliga-Absteiger-Mannschaft, dominierten und den HSV Schopfheim, die SG Maulburg/Steinen II, den TV Todtnau und den TV Zell auf die Plätze verweisen konnte.

Im ausdrücklich als Spaß-Turnier bezeichneten Wettbewerb der Nachwuchsspieler der SG und deren Damen siegten die in der Hallenrunde in der Südbadenliga aktiven B-Mädchen vor den B-Jungen, den Damen, den C-Mädchen, den D-Mädchen und den D-Jungen.

Anschließend an das Geschehen auf dem Sandplatz war weiter Spaß angesagt bei Musik, Barbetrieb und Verköstigung sowie vielen Gesprächen der SG-ler untereinander und mit den Gästen von den mitwirkenden, befreundeten Vereinen. Die regten genauso wie die von der besonderen Sommer-Variante ihres Sports begeisterten Jugendlichen der SG an, auch künftig als geselligen Saisonabschluss solche Beachhandball-Turniere zu veranstalten.

Dirk Reiss und Walter Scherzinger, der aktuelle Jugendwart und Vorsitzende der SG im Jahr 1997, erinnerten am Rande des Turniers auch daran, dass man in Maulburg und Steinen einst Trendsetter war mit der SG-Gründung. „In ganz Südbaden gibt es zwischenzeitlich mehr Spielgemeinschaften als Handball-Vereine nur aus einem Ort“, sagten Reiss und Scherzinger. Und: „Die Gründung der SG ist eine echte Erfolgsgeschichte“, so Scherzinger. Es sei wichtig und richtig gewesen, dass er als HC Maulburg-Vorsitzender 1997 gemeinsam mit dem allzu früh verstorbenen Abteilungsleiter Handball im TV Steinen, Albert Merstetter, über den lokalpatriotischen Tellerrand geblickt und die SG auf den Weg gebracht hatte. „Vor allem durch unsere Bemühungen in der Nachwuchsarbeit sind wir bestens aufgestellt“, fügte Dirk Reiss an. Zehn Nachwuchsmannschaften hat die SG mit über 100 Kindern und Jugendlichen, dazu zwei Herren-Mannschaften und eine Damen-Mannschaft.

Ausgetragen werden nicht nur die Wettspiele im Handballverband, sondern es gibt auch mehrere Kooperationen Schule-Verein und Handball-Aktionstage sowie ein alljährliches Handball-Camp für Jugendliche. Wichtig sei auch, dass mit der Steinener Sporthalle an der Köchlinstraße und der neuen Alemannenhalle Maulburg attraktive Spiel- und Trainingslokale zur Verfügung stehen.