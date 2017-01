Maulburg. In der jüngsten Mitgliederversammlung des SPD-Ortsvereins wurden die anstehenden Aufgaben in der Gemeinde angesprochen. Dabei stand ein Thema an vorderster Stelle: Bei der Aufstellung des Bebauungsplans „Köchlinstraße-Ost“ soll eine Parzelle für ein Ärztehaus ausgewiesen werden; die Gemeinde Maulburg sollte dabei als Bauherr auftreten. Nur wenn man in Zukunft etwas anbieten könne, habe man eine reelle Chance auf einen oder mehrere Ärzte im Ort, hieß es. Die Nähe zum Bahnhof und zur Apotheke sprächen ebenfalls für diesen Standort. Das sei die einhellige Meinung der Genossen, heißt es in einer Pressemitteilung zur Mitgliederversammlung.

Bei künftigen Baugebieten gelte es, auch über die Geschosshöhe zu diskutieren, regte Bruno Sahner an. Da Flächen in Maulburg rar würden, müsse man auch über einen Geschosswohnungsbau nachdenken. Außerdem sollten bei dieser Bauweise Tiefgaragen zur Pflicht werden, um Flächen zu schonen.

Vom Bauamt der Gemeinde wünschte sich die Runde mehr Flexibilität. Die SPD-Gemeinderäte möchten das Bauamt ermuntern, Baumaßnahmen bis an die Grenzen des Möglichen freihändig zu vergeben und bei kleineren Projekte auch einmal einen Architekten zu beauftragen. Das könnte für einen rascheren Baufortschritt sorgen, heißt es in der Pressemitteilung weiter. Nach Meinung der SPD kosten Bauverzögerungen bei der heutigen Preissteigerung am Baugewerbe von fünf bis zehn Prozent der Gemeinde viel Geld.

SPD erinnert an die Fahrradboxen

In diesem Zusammenhang wurde noch einmal an den Friedhof erinnert. Auch hier lägen die Pläne für einen Begegnungsplatz, einen rollatorgerechten Zugang und den Friedwald auf Eis. Da in Kürze das Bahnhofsareal im Zusammenhang mit dem Bahnhofsgebäude überplant wird, möchte die SPD rechtzeitig an die Fahrradboxen erinnern.