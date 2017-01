Maulburg. Die Abteilung der Jedermänner des TuS Maulburg hielt kürzlich ihre Versammlung im Vereinheim ab. Wie in den vergangenen Jahren wurde unter anderem das Sportabzeichen übergeben.

Fünf Teilnehmer haben 2016 das Sportabzeichen abgelegt. Bruno Deschler (19 Mal in Silber), Wolfgang Jessat (20 Mal in Silber), Wolfgang Steinebrunner (20 Mal in Gold), Frank Höhne (24 Mal in Gold) und Karin Oettle (27 Mal in Gold).

Die Abteilung wird von Karin Oettle und Wolfgang Steinebrunner geleitet. Oettle berichtete über die Einsätze bei Veranstaltungen. Am Aschermittwoch wurde gekegelt. Ebenso gab es im August einen gemütlichen Grillabend beim AWO-Heim. Am 31. Dezember lud die Jedermann-Abteilung zum Silvestertreff am Alsbach ein.

Die Abteilung zählt zur Zeit zwischen sechs und acht Aktiven sowie drei Passivmitglieder. Im Winter findet das Training von 18 bis 19 Uhr in der Halle statt. Im Sommer wird von 18 bis 19.30 Uhr im Stadion trainiert. Neue Mitglieder sind stets willkommen.