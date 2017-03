Maulburg Sportlich aktiver Ruheständler

Maulburg (os). Werner Kramer feiert am Sonntag seinen 85. Geburtstag. Geboren wurde der Jubilar am 2. April 1932 in Berlin. Noch vor dem Einmarsch der russischen Armee floh die siebenköpfige Familie nach Österreich. Nachdem sie ausgewiesen wurden, weil das Land keine deutschen Flüchtlinge aufnehmen wollte, kamen Kramers nach Hamburg. 1950 ging es nach Rheinfelden-Herten und anschließend nach Schopfheim. Dort begann Kramer eine Maurerlehre und arbeitete nach der Ausbildung in Schopfheim und Basel. 1964 wechselte der Jubilar zur Bundespost, war zunächst (auch in Maulburg) Briefträger und vor seiner Frühpensionierung aus gesundheitlichen Gründen 1992 auch am Schalter der Maulburger Post.

1956 hatte Werner Kramer die Maulburgerin Franziska Vogt kennengelernt. Nach der Hochzeit 1958 lebte das junge Paar zunächst auf dem Anwesen der Eltern der Ehefrau, ehe es mit den mittlerweile fünf Kindern 1976 ein Eigenheim bezog. Der gelernte Maurer machte am Haus fast alles selbst – außer der Heizungs- und Elektroinstallation. In dem Haus leben die Kramers heute noch. Auch zwei der Kinder haben mit ihren Familien ihren Lebensmittelpunkt im Elternhaus. Trotz der Arbeit am Haus und im Garten fand Werner Kramer Zeit für Hobbys. Bei den Tischtennis-Spielern des SV Schopfheim war er viele Jahre (auch in überregionalen Spielklassen) aktiv, und gemeinsam mit seiner Ehefrau ist er Mitglied im Schwarzwaldverein Maulburg.

Im Ruhestand kam das Fahrradfahren als Hobby hinzu. Seit wenigen Jahren erfolgen diese Touren mit dem E-Bike, so Werner Kramer.

Der runde Geburtstag wird am Sonntag im Kreise der großen Familie, zu der neben den fünf Kindern mit Ehepartnern auch zehn Enkel und ein Urenkel zählen, gefeiert.