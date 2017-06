Maulburg Staatssekretär auf Spaziergang

Maulburg. Umweltstaatssekretär André Baumann, Gerhard Zickenheiner (Bundestagskandidat Bündnis 90 / Die Grünen) und Erich Linsin erkunden bei einer Begehung den Wiesen-Mäander bei Maulburg.

Zickenheiner will auf Spaziergängen in vielen der Gemeinden des Wahlkreises die lokale Bevölkerung, deren Bedürfnisse und Ideen kennen lernen. Am Donnerstag, 29. Juni, führt sein Spaziergang nach Maulburg, um die in den 90er Jahren entstandene Wiesen-Mäander zu erkunden. Dabei werden ihn zwei Experten begleiten:  André Baumann, Umweltstaatssekretär und Naturschutzexperte,  und Erich Linsin, Gewässerexperte und ehemaliger Verantwortlicher für den Gewässerschutz an der Wiese, sind an diesem Abend seine Gäste.

Thema des Abends wird der Wandel im Gewässerschutz und die Relevanz von Naherholungsgebieten sein. Die Bevölkerung ist eingeladen zur Begehung, zur Diskussion und zum anschließenden Umtrunk an der Wiese. Treffpunkt ist um 19 Uhr am Parkplatz der B 317 (an der Brücke über die Waldstraße) in Maulburg.