Maulburg Standort Maulburg wird gestärkt

Einstimmig billigte der Maulburger Gemeinderat am Montagabend den Bauantrag der Firma Endress+Hauser, die in der Wiesentalstraße ein Parkhaus mit 701 Stellplätzen errichten will.

Von Harald Pflüger

Maulburg. 40,5 Millionen Euro will Endress+Hauser in den nächsten Jahren am Standort für Füllstands- und Druckmesstechnik in Maulburg investieren. Das kündigte CEO Matthias Altendorf bei der Bilanzpressekonferenz in Basel Anfang Mai an (wir berichteten).

Durch die Erweiterung der Produktion würde allerdings ein Teil der bisherigen Parkplätze entfallen. Ein Teil der 40,5 Millionen Euro soll daher in ein neues Parkhaus (mit Personenlift) fließen, das das Unternehmen in der Wiesentalstraße errichten möchte und das Platz für 701 Fahrzeuge bietet.

Am Montagabend präsentierte Projektmanager Michael Kroll die Parkhauspläne dem Gemeinderat. Die gezeigte Planung war vorab mit dem Landratsamt Lörrach, der Gemeinde und dem Gemeinderat abgestimmt worden, weil für die Realisierung des Vorhabens einige Befreiungen hinsichtlich Grünzäsur und Baugrenzen notwendig sind. Alledings wurde in der Sitzungsvorlage festgehalten, dass es wünschenswert wäre, dass zum Ausgleich auf den freibleibenden Flächen Bäume gepflanzt werden.

Das 32 Meter breite und 75 Meter lange Parkhaus mit 14 (Teil-)Ebenen und damit rund 20 Metern Höhe soll Platz für 701 Fahrzeuge bieten, wobei die Stellplätze eine Breite von 2,50 Metern haben werden. Aufs Dach wird mit großer Wahrscheinlichkeit eine Photovoltaikanlage kommen. Offen ist noch, in welcher Form die Fassadenverkleidung erfolgen wird.

Der Wunsch von Kurt Greiner (FW) nach großen Bäumen als Ausgleich für die Versiegelung, um so das Mikroklima zu verbessern, dürfte in Erfüllung gehen. Michael Kroll: „Sie sprechen unserem Chef aus dem Herzen.“ Auch die geplante Photovoltaikanlage fand Gefallen im Gremium, wie Werner Meier (FW) zu verstehen gab. Apropos Umwelt: Vorgesehen sind auch E-Tankstellen – der Fuhrpark von Endress+Hauser in Maulburg umfasst derzeit drei Elektrofahrzeuge.

Einstimmig billigte der Gemeinderat den Bauantrag und erteilte die für die Realisierung notwendigen Befreiungen. Für Bürgermeister Jürgen Multner ist dies ein starkes Signal, dass die regional verwurzelten Eigentümer von Endress+Hauser am Standort Maulburg festhalten.

Neben dem Parkhaus plant Endress+Hauser im Rahmen der Campusplanung 2020+ mit dem so genannten Bau 23 einen weiteren Neubau mit zwei Produktionshallen und einer Nutzfläche von 14 260 Quadratmetern.