Eskaliert ist ein Streit unter Kunden am Donnerstagvormittag im Aldi-Markt in Maulburg. Maulburg. Nach den bisherigen Erkenntnissen der Polizei kam es kurz nach 10 Uhr zwischen einem jüngeren Mann und einer älteren Frau zu einem Disput. Beide standen in einer Schlange an der Kasse an, und die Frau regte sich offenbar über das Verhalten des Mannes auf. Der Disput wurde heftiger und mündete in eine „Schubserei“ mit den Einkaufwagen. Hierbei zog sich die Frau laut Polizeibericht eine leichte Blessur an einem Fuß zu. Der genaue Ablauf ist noch unklar. Schließlich verpasste der Mann der 73-Jährigen eine Ohrfeige und beendete damit das Ganze. Danach bezahlte er und verließ den Einkaufsmarkt. Der Mann wurde wie folgt beschrieben: vermutlich Deutscher, etwa 30 Jahre alt, blonde Haare, die an der Seite abrasiert und oben hochgegelt waren. Die Polizei sucht Zeugen, die den Streit mitbekommen haben oder Hinweise auf den gesuchten Mann geben können. Kontakt: Polizeirevier Schopfheim, Tel. 07622/666980).