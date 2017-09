Maulburg Theater spielen im Dorfstübli

Maulburg. Kinder der dritten und vierten Grundschulklasse sind eingeladen, in der Theatergruppe des Dorfstüb­li Maulburg mitzuspielen. Die Proben beginnen mit einem Informationstreffen für Eltern am Donnerstag, 28. September, um 15.15 Uhr. Geleitet wird die Gruppe von Mitarbeitern des Theaters „Tempus fugit“ aus Lörrach. Ohne Druck tastet sich das Ensemble an das Theaterspielen heran. Das Thema wird gemeinsam mit der Gruppe entwickelt. Die Proben finden jeden Donnerstag von 15.15 bis 16.45 Uhr im Dorfstübli statt. Die Teilnahme ist kostenlos, eine Voranmeldung ist nicht erforderlich. Weitere Informationen sind erhältlich unter Tel. 07621/15784-42 oder im Internet unter www.fugit.de.