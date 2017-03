Maulburg (gd). Wenn heute, Dienstag, 14 Uhr, in der evangelischen Kirche die Abdankungsfeier für den im Alter von 91 Jahren verstorbenen Landwirtschaftsmeister Wilhelm Roth stattfindet, dann nehmen sehr viele Menschen Abschied von einer Persönlichkeit, die in vielen Bereichen tätig war.

Bei Ausbruch des Zweiten Weltkrieges begann Wilhelm Roth seine Landwirtschaftslehre. Mit noch nicht ganz 18 Jahre wurde Wilhelm Roth als Soldat zunächst nach Italien und dann an die Front nach Russland versetzt. In der Nähe von Kiew wurde Roth verwundet. Das Kriegsende erlebte er in amerikanischer und französischer Gefangenschaft, aus der er erst 1948 entlassen wurde.

Auf einem Hofgut am Bodensee lernte er seine Frau Carola kennen, die vor fünf Jahren starb. Zwei Töchter und zwei Söhne gingen aus der Ehe hervor, zu denen inzwischen zehn Enkel und mehrere Urenkel hinzukamen.

Der Arbeit auf einem Bauernhof im Südschwarzwald folgte der Einstieg beim Schopfheimer Landwirtschaftsamt. In den Siebzigerjahren hatte Roth die Landwirtschaftsschule in Lörrach aufgebaut und war dann bis 1986 beim Landwirtschaftsamt Bad Säckingen tätig.

Viele Jahre war Roth Kreisvorsitzender der „Badischen Landjugend“ und 40 Jahre Vorsitzender der Maulburger Freien Wähler und auch ehrenamtlich in den Gremien der heutigen VR-Bank tätig. In seiner Freizeit – vor allem in den letzten Jahren seit seiner Pensionierung – widmete er sich der Ahnen- und Familienforschung. Er war gern gesehener Gast an den Seniorennachmittagen und nahm bis vor wenigen Wochen noch an der Seniorengymnastik im DRK-Heim teil.