Maulburg (gd). Im Alter von 91 Jahren ist Elisabeth Römer, geborene Grether, gestorben. Sie war die älteste Tochter des 1967 im Alter von 69 Jahren gestorbenen Gewerbeschul-Direktors Ernst Grether. Es war für Elisabeth Römer nicht leicht, nach dem Zweiten Weltkrieg eine berufliche Ausbildung zu absolvieren. Im bayrischen Miesbach ließ sie sich zur Pädagogin ausbilden, wobei ihr Schwerpunkt auf der Land- und Hauswirtschaft lag. Ihr Ehemann bildete in Villingen und später bei Emmendingen Landwirte aus. Sie selbst liebte die Land-, Garten- und Hauswirtschaft und besonders die Malerei, was sie von ihrem Vater geerbt hatte. In den Jahrzehnten in ihrem Heimatort Maulburg, nachdem ihr Mann verstorben war, konzentrierte sich Elisabeth Römer auf Landschaftsmalerei mit dem Schwerpunkt Aquarell-Malerei. Schließlich entwickelte sie mit Schere und Papier eine eigene Art künstlerischer Darstellung. Fast täglich entstanden in den letzten Jahrzehnten Bilder, von denen anlässlich ihres 90. Geburtstages viele Exponate in der Wiesentalschule ausgestellt wurden. Bei der Vernissage kommentierte Elisabeth Römer ihre Malkunst selbst. Die Vielseitigkeit von Elisabeth Römer zeigte sich unter anderem in ihrer Tätigkeit im eigenen Garten. Die Künstlerin sang aber auch im evangelischen Kirchenchor mit. Ihre Affinität zu Kunst und Malerei äußerte sich auch in ihrer Mitgliedschaft bei der Museumsgesellschaft Schopfheim und bei regelmäßigen Besuchen des Basler Kunstmuseums und der Galerien in München.

Vergessen darf man nicht die Fahrten, die sie allein mit dem Auto unternahm, und die sie nach Spanien, auf den Balkan und nach Griechenland führten. Von all diesen Reisen zeugen die vielen Bilder, die sie an Ort und Stelle malte. Bis ins hohe Alter beteiligte sie sich auch an der DRK-Senioren-Gymnastik im Rotkreuz-Heim. Auch nach Elisabeth Römers Tod erinnern ihre Bilder stets an diese Maulburger Künstlerin, die sich noch zu Lebzeiten darüber freute, dass ihre Kinder und Enkel ebenfalls künstlerisch tätig sind.