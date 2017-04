Maulburg Wachschutz für den Kunstrasenplatz

Maulburg (jab). Wachschutz für den Maulburger Kunstrasenplatz: Ab sofort bis Ende September wird ein Sicherheitsdienst mehrmals in der Woche auf dem Kunstrasenplatz nach dem Rechten sehen – vorwiegend am Wochenende und in den Abendstunden, kündigten Bürgermeister Jürgen Multner und Rechnungsamtsleiter Dietmar Heitz am Montagabend im Gemeinderat an.

Hintergrund sind Klagen von Anwohnern über lärmende Festivitäten auf dem Areal; auch soll der Kunstrasenplatz nicht immer mit der gebotenen Achtsamkeit genutzt werden, hatte unter anderem der TuS moniert. Am Ende der Wachsaison werde Bilanz gezogen um zu sehen, „ob es das wert ist“, so Dietmar Heitz.