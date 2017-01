Mit einem Stühlerücken begann am Montagabend die erste Gemeinderatssitzung im neuen Jahr. Nach 17 Jahren als Gemeinderat, davon fünf Jahre als Fraktionssprecher, machte Gerhard Philipp (CDU) seinem Nachfolger Matthias Lang Platz.

Maulburg. Gerhard Philipp hatte bereits im November sein Ausscheiden aus dem Gremium beantragt. Diesem Wunsch kam der Gemeinderat jetzt nach.

Bürgermeister Jürgen Multner würdigte in seiner Laudatio Philipps Wirken. 1999 erstmals in den Gemeinderat gewählt, wurde ihm 2004, 2009 und zuletzt 2014 das Vertrauen ausgesprochen.

Bürgermeister Multner erinnerte an die zahlreichen Projekte während Philipps Ratstätigkeit, etwa den Umbau der alten Grundschule zum Rathaus, die Hochwassersicherung, das Verkehrskonzept, die Erschließung der Baugebiete Gänsmatt und Brühl sowie den Bau der Mehrzweckhalle.

Aber nicht nur im Bereich des täglich Sichtbaren habe sich viel getan, so Multner. Er erinnerte daran, dass in den Bereichen Bildung, Betreuung und Familien einiges habe bewerkstelligt werden können. Doch auch im Bereich der kommunalen Zusammengehörigkeit oder der kommunalen Identität sei die Gemeinde gut aufgestellt, so Multner weiter. An diesen Erfolgen sei Gerhard Philipp als Gemeinderat maßgeblich beteiligt gewesen.

Aufgrund seines Berufs als Kachelofen- und Kaminbaumeister mit eigenem Betrieb habe Philipp Kontakt mit vielen Menschen und sei somit gut informiert über Sorgen und Nöte der Bürger. Als Mann der Praxis seien ihm manchmal die Dinge zu langsam gegangen. Philipps Interesse habe darin gelegen, die Rahmenbedingungen für Industrie und Gewerbe und die Lebensbedingungen für die Menschen vor Ort möglichst zu verbessern. Philipp sei ein Mann des offenen und direkten Wortes, hinter dessen rauer Schale sich ein weicher Kern befinde, speziell wenn es um Soziales geht. Multner erinnerte an Philipps Engagement in Litauen, als dieser zusammen mit anderen Handwerkern in einem Kinderheim eine Heizung einbaute.

Als Dank für die stets faire und gute Zusammenarbeit zum Wohl des Dorfes überreichte Bürgermeister Multner Gerhard Philipp ein bleigefasstes Wappen der Gemeinde Maulburg, verbunden mit einem Gutschein und einem Blumengebinde für Philipps Ehefrau Reinhilde.

„Was für ein Jahresanfang: In Berlin tritt Bundespräsident Joachim Gauck zurück, in den USA tritt Präsident Barack Obama ab, und in Maulburg verlässt Gerhard Philipp den Gemeinderat“, begann CDU-Vorsitzender Matthias Lang für den Ortsverband die Würdigung von Philipps Wirken. Lang dankte dem scheidenden Kommunalpolitiker für 17 Jahre Gemeinderatstätigkeit, während der er fast 3000 Stunden für die CDU am Ratstisch saß.

Er sei dankbar für die 17 Jahre im Gemeinderat, sagte Philipp, der wie geplant nach der halben Legislaturperiode seinem Nachfolger Matthias Lang Platz machte. Lang sei ein würdiger Nachfolger, bekannte Philipp, der gleich noch einen Tipp parat hatte: „Du sitzt jetzt auf meinem Platz, da musst du den Arm weit strecken, damit man ihn sieht.“ Die anschließende Verpflichtung Langs war reine Formsache wie auch die Besetzung der Ausschüsse.