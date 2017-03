Maulburg. Liegt es an dem sehr abwechslungsreichen Angebot oder am Vorsatz, sich im neuen Jahr mehr zu bewegen?

TuS-Präsident Bruno Sahner freute sich beim Hock in der „Sonne“ in Steinen jedenfalls, dass sich einige neue Mitglieder der Freizeitgruppe des Vereins angeschlossen haben. Sahner konnte feststellen, dass das Winterwetter für die Teilnehmer kein Hindernis war. Die Wanderung in Alt-Weil bezeichnete der TuS-Präsident als gelungen, und die Tour von Kleinhüningen nach Alt-Weil war eine schöne Winterwanderung. Besonders erfreut waren die meisten Teilnehmer über die Wanderung beim Schneetreiben auf dem Feldberg. In der St. Wilhelmer Hütte saß man bei einem Vesper und Glühwein zusammen, was laut Pressemitteilung dazu führte, dass man die Hütte nicht mehr verlassen wollte. Angenehm war es wieder einmal zu erleben, wie viel Spaß der Winter machen kann.

Groß war die Teilnehmerzahl bei der Wanderung im oberen Wiesental sowie bei den Touren nach St. Chrischona.

Auf das weitere Programm wurde bei dem Hock hingewiesen, darunter die Spargelfahrt, die Tagesfahrt nach St. Gallen (welche ausgebucht ist) sowie die Fahrten nach Speyer und Herbolzheim. Die Freizeitgruppe trifft sich im Sommer jeden Montag um 8 Uhr am Bahnhof. Die Wanderungen werden immer in zwei unterschiedlichen Distanzen durchgeführt. Gäste sind willkommen.

Weitere Informationen: Weitere Informationen gibt es bei Hannelore Breh, Tel. 07622/4404, und Richard Tscheulin, Tel. 07627/1698.