Maulburg „Wir baden aus, was andere verbockten“

Nach dem plötzlichen Tod des einzigen Arztes ist die hausärztliche Versorgung in Maulburg zusammengebrochen.

Von Anja Bertsch

Maulburg. Angesichts der akuten Problematik stand das Thema als einziger Punkt auf der Tagesordnung der Gemeinderatssitzung am Montag. Die Veranstaltung stieß auf immenses Interesse: Über hundert Zuhörer drängten sich im Ratssaal und beteiligten sich engagiert an der Diskussion. Offen zu Tage traten die großen Sorgen der Menschen angesichts des fehlenden Arztes. Eine Patentlösung gab es am Montag nicht; womöglich steigen aber zumindest die Chancen auf eine tragfähige Interimslösung mit dem früheren Praxisinhaber Dr. Georg Friedrich Schröder, der sich bereit erklärt hat, die Versorgung vor­übergehend zu übernehmen.

Gescheiterte Bemühungen

Eingangs legte Bürgermeister Jürgen Multner die Bemühungen dar, die Gemeinde und Kassenärztliche Vereinigung (KV) auf der Suche nach einer kurzfristigen Lösung ergriffen hatten, in erster Linie die Ausschreibung der Praxis und die Anfrage an die umliegenden Hausärzte, ob sie die Maulburger Praxis als Zweigpraxis übernehmen wollen. „Bisher gab es nur Absagen. Es scheitert einfach daran, dass zu wenige Hausärzte zur Verfügung stehen“, resümierte Multner.

Zahlenspiele

Offenkundig ist denn auch das eklatante Auseinanderklaffen zwischen der laut Statistik völlig ausreichenden Ärzteversorgung im Mittelbereich Schopfheim und den praktischen Erfahrungen, die viele Bürger (nicht nur die akut betroffenen Maulburger) bei der Suche nach Haus- oder Facharzt am eigene Leibe machen. Tatsächlich seien die 48 000 Menschen zwischen Maulburg und Feldberg mit 109 Prozent offiziell schon an der Grenze zur Überversorgung, berichtete Multner; eine halbe zusätzliche Arztstelle immerhin dürfte sich hier neuerdings niederlassen, nachdem der Mittelbereich noch bis Februar für Ärztezuwachs gesperrt war. Dass durch den plötzlichen Tod des Maulburger Arztes akut und praktisch zusätzlich eine volle Arztstelle fehlt, wird offiziell erst in der nächsten Sitzung der zuständigen Gremien anerkannt – nur ein Punkt unter vielen, der im Laufe der Diskussion die Trägheit und die grotesken Auswüchse im Gesundheitssystem offenbarte. Im übrigen sei die gute Versorgungsquote Schönrechnerei, stellte Multner klar: Eine relative gute Versorgung im oberen Wiesental ab Schönau werde aufgerechnet gegen die faktische Unterversorgung zwischen Maulburg und Zell. Und eine Entspannung ist nicht in Sicht: Etwa ein Viertel der Ärzte im Landkreis plant angesichts ihres Alters, demnächst aufzuhören – ein Nachfolger ist beileibe nicht überall in Sicht.

Diskussion

„Ärzte backen können wir nicht“, stellte Peter Hinz als Vertreter der kassenärztlichen Vereinigung (sie ist gesetzlich für die Sicherstellung der Arztversorgung zuständig) eingangs klar, um danach zu erläutern, wie die KV dem beizukommen gedenkt. Hier offenbarte sich eine tiefe Kluft: Wo der KV-Vertreter gesetzliche Rahmenbedingungen, gesellschaftliche Entwicklungen und langfristige Strategien erläuterte, verwiesen die Menschen im Saal auf ihre brennenden Probleme und die akute Betroffenheit: „Ich will einfach nur wissen: Wo gehe ich hin, wenn ich krank bin?“, brachte eine Zuhörerin das Problem auf den Punkt. Im Moment müsse man bei den Ärzten „wie ein Bettler vorstellig werden. Das ist wirklich traurig“, flankierte ein weiterer Zuhörer.

Anstellung

Ein wichtiger Grund für den allgemeinen Mangel an niedergelassenen Ärzten sieht die KV im Wandel von Lebensentwürfen und Berufsbildern: Mit Blick auf Vereinbarkeit von Familie und Beruf ist für frisch ausgebildete Mediziner mittlerweile die Anstellung mit festen Arbeits- und Urlaubszeiten, mit Teilzeitoptionen und finanziellen Sicherheiten die Tätigkeitsform der Wahl. Dies in Absetzung zur Freiberuflichkeit in einer Einzelpraxis mit all ihrem organisatorischen und administrativem „Beiwerk“ und der oft geforderten Einsatzbereitschaft rund um die Uhr.

„Zweigpraxis“

Eben hier setzt denn auch die langfristige Strategie der KV an, etwa durch die Förderung von Kooperationen mehrere Ärzte. Eine solche Kooperation – konkrete eine „Zweigpraxis“ – kristallisierte sich denn auch als Hinz′ Lieblings- beziehungsweise einzige Idee heraus, wie die Ärzteversorgung in Maulburg akut gerettet werden könnte: Mit Georg Friedrich Schröder gibt es immerhin einen Mediziner, der die akute Versorgung übernimmt und damit zugleich dafür sorgt, dass die Praxis als Einrichtung vorerst bestehen bleibt und einem Nachfolger offenstünde. Das gehe freilich nur vorübergehend, wie Schröder auf der Versammlung betonte: Gesundheitlich sei er sicher nicht in der Lage, diese Aufgabe auf ein, zwei Jahre zu übernehmen. Und: Da er aus der Pensionierung heraus mit Sicherheit nicht wieder in die Freiberuflichkeit startet, bräuchte es jemanden, der ihn anstellt. In diesem Sinne wurden die Arztkollegen aus dem Mittelbereich Schopfheim angefragt – vergeblich. In der Sitzung verwehrte sich die Schopfheimer Ärztin Madleen Blessing dagegen, dass die hiesigen Ärzte hier leichtfertig ihre Verantwortung verweigert hätten: „Wir sind auch so schon am Anschlag.“ Aus dieser Situation heraus noch eine Zweitpraxis mitzuorganisieren, sei schlicht nicht möglich, denn: „Das geht eben nicht nebenbei.“ Trotz dieser Ansage will die KV nochmals das Gespräch suchen, erklärte Hinz – ließ sich von Bürgermeister Multner allerdings darauf festnageln, dass im zweiten Anlauf „die große Runde gefahren wird“ und die Ärzte im ganzen Landkreis angefragt werden.

Parallel dazu soll ein „bundesweiter Werbeblock“ gefahren werden, auf dass sich vielleicht doch bald ein neuer Arzt in Maulburg oder zumindest im Mittelbereich ansiedelt.

Versorgungszentrum?

Aus der Zuhörerschaft kam ferner der Vorschlag, eine Arbeitsgruppe Gesundheit zu gründen, die auch die Option eines kommunalen – sprich: von der Gemeinde (mit)organisierten – Versorgungszentrums prüfen könnte. Bürgermeister Multner zeigte sich hier grundsätzlich offen, verwies jedoch auf die begrenzten Möglichkeiten und Freiheiten, die die Gemeinde in diesem Bereich hat. In diesem Zusammenhang machte er denn auch seinem Unmut über die Situation deutlich Luft. Beim Engagement in dieser Sache nehme die Gemeinde die „moralische Verpflichtung“ wahr, die wir gegenüber den Bürgern empfinden.“ Eigentlich läge die Verantwortung in Sachen Ärzteversorgung an ganz anderer Stelle. „Wir baden hier aus, was an den entscheidende Stellen verbockt wird“, fand Bürgermeister Multner klare Worte.