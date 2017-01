Nachrichten-Ticker

00:07 Obama verabschiedet sich von Streitkräften

Washington - US-Präsident Barack Obama hat sich offiziell von den Streitkräften des Landes verabschiedet. "Meine Tage als Oberbefehlshaber gehen zu Ende", sagte Obama in Arlington im Bundesstaat Virginia vor Vertretern aller Teilstreitkräfte. Er machte deutlich, dass bewaffnete Konflikte nicht überstürzt herbeigeführt werden dürften. "Euch in den Kampf zu schicken, das muss der letzte und nicht der erste Ausweg sein", sagte Obama. Er scheidet am 20. Januar aus dem Amt - dann wird Donald Trump vereidigt.

00:05 Arbeitsgruppe will Fragen zur Kölner Silvesternacht klären

Köln - Die Kölner Polizei setzt zur Aufarbeitung der Silvesternacht eine Arbeitsgruppe ein. Sie soll klären, warum so viele Nordafrikaner auch diesmal nach Köln gekommen sind und warum sie nahezu zeitgleich aus dem Bundesgebiet am Hauptbahnhof eintrafen. Das sagte Polizeipräsident Jürgen Mathies. Es gehe auch darum zu prüfen, ob es Verbindungen zwischen den Gruppen gab und ob sie sich verabredet hatten. Die Beamten hielten mehrere hundert Verdächtige kurz fest und überprüften ihre Papiere. Ein Jahr zuvor war es in Köln zu zahlreichen sexuellen Übergriffen auf Frauen gekommen.

23:03 Vogelgrippe: Massentötung von Enten in Südwestfrankreich

Paris - Um die Vogelgrippe-Epidemie einzudämmen, tötet Frankreich massenhaft Enten im Südwesten des Landes. Betroffen seien Freiluft-Zuchttiere aus einer festgelegten Zone, teilte das Landwirtschaftsministerium mit. Die Aktion solle an diesem Donnerstag beginnen und um den 20. Januar abgeschlossen werden. Die Vogelgrippe hat sich seit Anfang Dezember massiv in französischen Zuchtbetrieben ausgebreitet. Die hochansteckende H5N8-Variante wurde in 89 Betrieben nachgewiesen. Laut der französischen Nachrichtenagentur AFP sollen nun hunderttausende Enten getötet werden.

22:59 Ostsee-Sturmflut spitzt sich zu - 1,70 Meter höheres Wasser

Rostock (dpa) – Die Sturmflut an der Ostseeküste hat sich zugespitzt und zu Schäden geführt. Auf Usedom wurde die Alarmstufe 3 ausgerufen. Zwischen Koserow und Zempin gab es Steilufer-Abbrüche. Treppenaufgänge wurden weggerissen, auch Imbissbuden und Teile von Strandpromenaden. "Das ist schlimmer als erwartet", sagt der Sprecher des Kreises Vorpommern-Greifswald. In Lübeck, Rostock, Warnemünde und Wismar wurden Straßen überschwemmt. Auf Rügen wurde durch die Flut ein Ort abgeschnitten. Der Pegel in den überfluteten Gebieten liegt zwischen 1,60 Meter und 1,70 Meter über mittlerem Wasserstand.

22:50 US-Aktien bleiben gefragt

New York - Der US-Aktienmarkt hat seinen Aufschwung im neuen Jahr fortgesetzt. Der Dow Jones kletterte um weitere 0,30 Prozent auf 19 942,16 Punkte. Der Eurokurs hat seine kräftigen Vortagesverluste wieder aufgeholt. Nach der Veröffentlichung des Protokolls der US-Notenbank Fed kletterte die Gemeinschaftswährung im New Yorker Handel zeitweise bis auf 1,05 US-Dollar und kostete zuletzt 1,0489 Dollar.