Mecklenburg-Vorpommern Rostock gedenkt rassistischer Krawalle in Lichtenhagen

Nachrichten-Ticker

23:50 Rostock gedenkt rassistischer Krawalle in Lichtenhagen

Rostock - Mit einer Gedenkveranstaltung hat die Stadt Rostock der rassistischen Krawalle im Stadtteil Lichtenhagen vor 25 Jahren gedacht. Zum Auftakt einer Gedenkwoche sagte Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Manuela Schwesig: "Wir wollen vor allem alles dafür tun, dass sich Ereignisse, wie wir sie im August 1992 erlebt haben, in Deutschland nie wieder wiederholen." Vom 22. bis zum 26. August 1992 hatten Hunderte Randalierer, darunter viele Neonazis, die Zentrale Aufnahmestelle für Asylbewerber in Lichtenhagen belagert. Unter dem Beifall von Anwohnern griffen sie das Haus mit Brandsätzen an.

23:43 Vierergruppe hofft auf Waffenstillstand in Ostukraine zu Schulbeginn

Berlin - Im ungelösten Konflikt um die Ostukraine setzen Deutschland, Frankreich, Russland und die Ukraine auf eine Waffenruhe, die mit Beginn des dortigen Schuljahres beginnen soll. Die Staats- und Regierungschefs der vier Länder äußerten laut Bundesregierung die Erwartung, dass dieser Waffenstillstand zu einer nachhaltigen Verbesserung der Sicherheitslage im Donbass führen wird. In dem Kohlerevier kämpfen ukrainische Truppen seit 2014 gegen prorussische Separatisten, hinter denen die russische Militärmacht steht.

22:49 An den US-Börsen kehrt der Mut zurück

New York - Nach den Kursverlusten an den US-Börsen in der vergangenen Woche und der Stagnation zu Wochenbeginn sind die Anleger wieder mutiger geworden. Vor allem gegen Handelsschluss gab es noch einen weiteren Schub nach oben, so dass der Dow Jones mit plus 0,90 Prozent auf 21 899 Punkte nur knapp unter seinem kurz zuvor erreichten Tageshoch schloss. Der Euro wurde zur Schlussglocke an der Wall Street zu 1,1761 Dollar gehandelt.

22:47 Richter setzt Verdächtigen in Spanien auf freien Fuß

Madrid - Fünf Tage nach den Anschlägen in Spanien hat der Ermittlungsrichter eines der vier gefassten mutmaßlichen Mitglieder der Terrorzelle mangels Beweisen auf freien Fuß gesetzt. Ein weiterer Verdächtiger soll nur für weitere 72 Stunden in Polizeigewahrsam bleiben, berichten spanische Medien. Für die übrigen beiden jungen Männer sei Untersuchungshaft ohne Anrecht auf Kaution angeordnet worden. Einer von ihnen soll laut Medien ausgesagt haben, dass die Terrorzelle erwogen habe, die weltberühmten Basilika Sagrada Familia und weitere wichtige Gebäude Barcelonas in die Luft zu jagen.

21:50 Kein Fortschritt für inhaftierte Deutsche in der Türkei

Berlin - Trotz des erhöhten Drucks der Bundesregierung gibt es für die in der Türkei unter Terrorvorwürfen inhaftierten Deutschen vorerst keinen grundsätzlichen Fortschritt. Zwar konnte der deutsche Botschafter Martin Erdmann den "Welt"-Korrespondenten Deniz Yücel und den Menschenrechtler Peter Steudtner im Gefängnis besuchen. Eine Entscheidung über die Haftentlassung der deutschen Übersetzerin und Journalistin Mesale Tolu wurde aber verschoben. Tolu sagte, sie hoffe auf eine Entscheidung an diesem Mittwoch, schätze die Chancen auf eine Freilassung aus der U-Haft aber als "gering" ein.