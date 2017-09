Mehrere Kaufinteressenten Bieterfrist für die insolvente Air Berlin endet

08:54 Messerattacke auf Soldaten in Paris

Paris - Ein Mann hat mit einem Messer einen patrouillierenden Soldaten in Paris angegriffen. Der Armeeangehörige habe den mutmaßlichen Angreifer in der innerstädtischen Metrostation Châtelet rasch überwältigen können. Es habe keine Verletzten gegeben, berichtete die französische Nachrichtenagentur AFP unter Berufung auf Polizeikreise. Der Mann habe Bemerkungen im Zusammenhang mit Allah gemacht. Frankreich wird seit gut zweieinhalb von einer beispiellosen Terrorserie erschüttert, fast 240 Menschen wurden dabei aus dem Leben gerissen.

08:49 Taifun "Doksuri" wütet über Vietnam

08:46 Drei Tote nach Schüssen in Wohnhaus

Villingendorf - In einem Wohnhaus in Villingendorf in Baden-Württemberg sind am Abend ein Mann, eine Frau und ein sechs Jahre alter Junge erschossen worden. Derzeit gehe man von einer Beziehungstat aus, sagte ein Sprecher der Polizei Tuttlingen. Der mutmaßliche Täter ist noch auf der Flucht. Die Polizei ist mit einem Großaufgebot im Einsatz. Nach dem Tatverdächtigen fahnden mehr als 50 Polizisten. Auch ein Hubschrauber wird zur Fahndung eingesetzt.