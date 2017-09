Mehrmonatiger Aufenthalt Rekord-Raumfahrerin und zwei Kollegen kehren zur Erde zurück

Nachrichten-Ticker

12:56 Linke Demo gegen Rassismus - Polizei hält Rechte in Schach

Wurzen - Abgesichert von einem massiven Polizeiaufgebot sind in Wurzen bei Leipzig Hunderte linke Demonstranten gegen Rassismus und Neonazis auf die Straße gegangen. Bis zu 400 Menschen zogen nach Angaben der Versammlungsbehörde durch die Stadt. Rechte Störer hielt die Polizei in Wurzen auf Distanz. Zu dem Protestzug hatte das linksextreme Bündnis "Irgendwo in Deutschland" aufgerufen. Anmelder war ein Sprecher der Hamburger Roten Flora, der auch die "Welcome to hell"-Demonstration während des G20-Gipfels Anfang Juli mitorganisiert hatte. Bei dieser war es zu Krawallen gekommen.

12:55 DFB-Kicker vor Zahltag: 4,5 Millionen Euro für das WM-Ticket

Stuttgart - Die deutschen Fußball-Nationalspieler stehen in der WM-Qualifikation kurz vor dem Zahltag. Der Weltmeister könnte morgen Abend in Stuttgart gegen Norwegen vorzeitig das Ticket zur Endrunde im kommenden Jahr in Russland lösen. Der DFB schüttet im Erfolgsfall an jeden Spieler 20 000 Euro pro Qualifikationsspiel aus. Ein Akteur, der bei allen zehn Ausscheidungspartien zum DFB-Kader gehörte, würde auf die maximal möglichen 200 000 Euro kommen. Den Verband würde das WM-Ticket rund 4,5 Millionen Euro an Prämien kosten.

12:14 Medien: Serbiens Tennis-Star Djokovic zum zweiten Mal Vater

Belgrad - Der serbische Tennis-Star Novak Djokovic ist zum zweiten Mal Vater geworden. Seine Frau Jelena habe am Abend in Monaco das Kind zur Welt gebracht, melden serbische Medien übereinstimmend. Das Mädchen werde auf den Namen Tara getauft. Der mit Spitzname "Nole" genannte Djokovic und seine Frau haben bereits einen Sohn Stefan, der in diesem Oktober drei Jahre alt wird.

11:51 Bahnarbeiter von Zug erfasst und schwer verletzt

Regensburg - Ein Bahnarbeiter ist in Regensburg in der Nacht von einem Zug erfasst und schwer verletzt worden. Der 65-Jährige hatte beim Absichern einer Baustelle nahe des Hauptbahnhofs die Gleise überquert. Trotz Schnellbremsung streifte der aus München kommende Regionalzug den Mann und schleuderte ihn durch die Luft. Während der Rettungsarbeiten blieb die Bahnstrecke München-Regensburg an der Unglücksstelle eineinhalb Stunden lang gesperrt. Warum der Arbeiter den durchfahrenden Zug nicht bemerkte, ist unklar.

11:49 Städte fordern vor Treffen mit Kanzlerin mehr Geld für ÖPNV

Berlin - Vor dem Treffen von Bundeskanzlerin Angela Merkel mit vielen Bürgermeistern zum Thema Luftverschmutzung fordern die Städte mehr Geld für den öffentlichen Nahverkehr. Man werde daran erinnern, dass der Nahverkehr erheblich unterfinanziert sei, sagte Städtetags-Präsidentin Eva Lohse. Sie wird morgen im Kanzleramt dabei sein. Bund und Länder müssten sich finanziell deutlich stärker engagieren. Das sei nötig, um nachhaltig die Luftqualität zu verbessern und die Klimaziele einzuhalten, so Lohse.