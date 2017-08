Mexiko 37 Migranten aus Guatemala nach Entführung in Mexiko gerettet

10:25 37 Migranten aus Guatemala nach Entführung in Mexiko gerettet

Tuxtla Gutiérrez - Die mexikanische Polizei hat im Süden Mexikos 37 entführte Migranten aus Guatemala gerettet. Unter ihnen befanden sich auch Frauen und Kinder, wie die Behörden mitteilten. Sie seien in einem Haus in der Stadt Tuxtla Gutiérrez im Bundesstaat Chiapas gefangen gehalten worden. Zwei Personen sollen festgenommen worden sein. Nach Angaben der Polizei haben die Entführer die Telefone einiger Migranten abgenommen und Lösegeld von deren Familien gefordert.

09:58 Zahl der türkischen Asylsuchenden in Deutschland gestiegen

Istanbul - Die Zahl der türkischen Asylsuchenden in Deutschland ist wieder gestiegen. Im Juli wurden 620 Asylbewerber registriert. Im Juni waren es 433 gewesen, im Mai 498. Das geht aus einer Antwort des Bundesinnenministeriums auf eine Anfrage der Linksfraktion hervor. Der Anteil türkischer Asylsuchender, die in Deutschland Schutz bekommen, lag im Juli bei 22 Prozent. Die Linken-Abgeordnete Sevim Dagdelen sagte, die anhaltend hohe Zahl von Asylanerkennungen zeige, dass die Türkei "Demokratie, Rechtsstaatlichkeit und Achtung der Menschenwürde längst über Bord geworfen" habe.

09:52 Seehofer: Flüchtlinge notfalls an deutscher Grenze stoppen

München - Zur Durchsetzung einer Obergrenze für Flüchtlinge sollten diese nach Ansicht von CSU-Chef Horst Seehofer notfalls auch an den deutschen Grenzen zurückgewiesen werden. "Sie können nicht sagen: Wir wollen nicht, dass sich das wiederholt und dann machen Sie die Tore auf", sagte Bayerns Ministerpräsident im BR-Fernsehen. Die CSU fordert in ihrem eigenen Programm für die Bundestagswahl die Einführung einer starren Obergrenze von maximal 200 000 Flüchtlingen pro Jahr. Die CDU lehnt das ab, deshalb wurde der Punkt auch nicht ins gemeinsame Wahlprogramm der Union aufgenommen.

09:46 Ermittler entdecken Blutspuren von Kim Wall im U-Boot

Kopenhagen (dpa) – Für die Polizei in Kopenhagen handelt es sich bei dem angespülten Frauen-Torso eindeutig um die Leiche der Journalistin Kim Wall. Bei einer Pressekonferenz sagte Polizeisprecher Jens Møller Jensen, mit Hilfe einer Zahn- und einer Haarbürste habe man einen DNA-Abgleich machen können. Zudem habe man Blut der Schwedin im U-Boot gefunden. Die Rechtsmediziner hätten festgestellt, dass ursprünglich etwas Metallisches am Körper von Kim Wall befestigt gewesen sei, das ihn vermutlich am Meeresboden hätten halten sollen. Der U-Boot-Eigner Peter Madsen steht wegen Verdachts auf fahrlässigen Tötung in Untersuchungshaft.

09:13 Angela Merkel enthüllt ihr Kartoffelsuppe-Geheimnis

München - In Wahlkampfzeiten gibt Bundeskanzlerin Angela Merkel seltene Einblicke in ihr Privatleben, jetzt hat sie das Geheimnis ihrer Kartoffelsuppe verraten. "Ich zerstampfe die Kartoffeln immer selbst mit einem Kartoffelstampfer und nicht mit der Püriermaschine. So bleiben in der Konsistenz noch immer kleine Stückchen übrig", sagte Merkel dem Magazin "Bunte". Die 63-Jährige lobte in dem Interview ihren Ehemann Joachim Sauer für seine Hilfe. "Er unterstützt mich immer, zum Beispiel indem er oft für uns einkauft." Dadurch könne sie sich momentan auf den Wahlkampf konzentrieren.