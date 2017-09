Mexiko Beben in Mexiko: Kinder in eingestürzter Schule verschüttet

Nachrichten-Ticker

01:55 Beben in Mexiko: Kinder in eingestürzter Schule verschüttet

Mexiko-Stadt - Nach dem Erdbeben in Mexiko sind in einer eingestürzten Schule in Mexiko-Stadt eine unbekannte Zahl von Schülern unter Trümmern begraben. Wie der TV-Sender Televisa berichtete, hätten die Rettungskräfte Geräusche möglicher Überlebender gehört und würden versuchen, sie zu bergen. Das Beben der Stärke 7,1 ereignete sich nur 120 Kilometer von der Millionenmetropole entfernt. In Mexiko-Stadt stürzten auch Hochhäuser ein, weshalb viele Opfer befürchtet werden. Bisher wurde die Zahl der Toten mit rund 120 angegeben.

01:49 Trump attackiert bei UN Nordkorea und Iran

New York - Mit scharfen Attacken auf Nordkorea und den Iran sowie einem Loblied auf die Souveränität der Nationalstaaten hat US-Präsident Donald Trump bei seiner ersten Rede vor den Vereinten Nationen gemischte Reaktionen geerntet. "Die Geißel unseres Planeten ist eine Gruppe von Schurkenstaaten", sagte Trump bei der UN-Generaldebatte in New York. Trump wiederholte sein Vorhaben, die Außenpolitik an amerikanischen Interessen ausrichten zu wollen. Den UN warf er mangelnde Effizienz vor.

01:43 Dobrindt wirbt weiter für Tegel-Erhalt

Berlin/München - Bundesverkehrsminister Alexander Dobrindt hat sich erneut gegen die geplante Schließung des Berliner Flughafens Tegel ausgesprochen. "Wir müssen uns den aktuellen Realitäten und Wachstumszahlen stellen", sagte Dobrindt der "Süddeutschen Zeitung". Am Sonntag werden die Berliner parallel zur Bundestagswahl in einem Volksentscheid befragt, ob sie dafür sind, den Flughafen Tegel wie geplant zu schließen, wenn der neue Hauptstadtflughafen BER eröffnet - oder ob Tegel zusätzlich geöffnet bleiben soll.

01:12 TV: Rund 120 Tote bei Erdbeben in Mexiko

Mexiko-Stadt - Nach dem Erdbeben der Stärke 7,1 in Mexiko ist die Zahl der Toten auf mindestens 119 gestiegen. Das berichtete der TV-Sender Televisa unter Berufung auf vorläufige Behördenangaben. Da viele Gebäude eingestürzt sind, wird mit weiteren Opfern gerechnet.

00:53 TV: Bisher 77 Tote nach Beben in Mexiko

Mexiko-Stadt - Nach dem schweren Erdbeben ist die Todeszahl in Mexiko auf mindestens 77 gestiegen. Das berichtete der TV-Sender Televisa unter Verweis auf vorläufige Behördenzahlen. Da in der Millionenmetropole Mexiko-Stadt mehrere Hochhäuser eingestürzt seien, werde mit weit höheren Opferzahlen gerechnet. Auch eine Schule sei eingestürzt. Hunderte Rettungskräfte suchen in den Trümmern nach Überlebenden. Das Beben hatte eine Stärke von 7,1. Das Zentrum lag 120 Kilometer von Mexiko-Stadt entfernt.