Mexiko Beyoncé spendet Einnahmen ihres neuen Songs an Hurrikan-Opfer

Nachrichten-Ticker

09:43 Weitere Milliardenkosten für Volkswagen wegen Dieselrückruf in USA

Wolfsburg - Der Volkswagen-Konzern muss wegen der Abgas-Affäre in den USA weitere Milliardenkosten verbuchen. Im dritten Quartal werde das operative Ergebnis mit rund 2,5 Milliarden Euro belastet, teilte der Konzern in Wolfsburg mit. Hintergrund sei eine Aufstockung der Vorsorge für das Rückruf- und Nachrüstprogramm der 2,0-Liter-Dieselwagen in Nordamerika. Damit steigen die Aufwendungen für die Bewältigung des Diesel-Skandals auf etwa 25,1 Milliarden Euro.

08:59 Kim Kardashian bestätigt Baby Nummer drei

Los Angeles - US-Sternchen Kim Kardashian hat bestätigt, dass sie und ihr Ehemann Kanye West erneut Nachwuchs erwarten. Sie machte das - standesgemäß - im Trailer für ihre Realityshow "Keeping Up with the Kardashians" bekannt, der seit gestern online zu sehen ist. "Wir werden ein Baby bekommen", verriet sie dort ihren Schwestern im Video-Chat. US-Medien berichten seit Monaten, dass eine Leihmutter das dritte Kind des Promipaares austrage. Demnach soll die Geburt für Januar geplant sein. Die Entertainerin und der Rapper sind bereits Eltern von Tochter North und Söhnchen Saint.

08:57 "Süddeutsche": Altmaier wird übergangsweise Finanzminister

Berlin - Kanzleramtsminister Peter Altmaier soll nach einem Zeitungsbericht übergangsweise das Finanzministerium übernehmen. Der Vertraute von Kanzlerin Angela Merkel werde das Ressort nach dem Ausscheiden von Wolfgang Schäuble geschäftsführend übernehmen, berichtete die "Süddeutsche Zeitung". Schäuble soll am 17. Oktober von der Unions-Fraktion für das Amt des Bundestagspräsidenten nominiert werden. CDU und CSU haben als stärkste Fraktion im Parlament das Vorschlagsrecht.

08:45 "Despacito"-Sänger Yankee sieht Zerstörung in Heimat Puerto Rico

San Juan - Der Sänger des Sommerhits "Despacito", Daddy Yankee, ist nach einer Tournee auf die von Hurrikan "Maria" verwüstete Insel Puerto Rico zurückgekehrt. Dort habe er erstmals nach der Naturkatastrophe seine Familie wiedergesehen, teilte ein Sprecher der US-Zeitschrift "People" mit. Der Musiker wird dem Bericht zufolge eine Million Dollar für den Wiederaufbau spenden. Er hatte bereits zuvor 300 000 Dollar bereitgestellt. Der Rapper aus Puerto Rico und sein Landsmann Luis Fonsi waren in diesem Sommer mit "Despacito" 17 Wochen lang die Nummer eins der deutschen Charts.

08:28 Beyoncé spendet Einnahmen ihres neuen Songs an Hurrikan-Opfer

New York - US-Sängerin Beyoncé will die Einnahmen ihres neuen Songs "Mi Gente" verschenken: "Ich spende die Erlöse des Liedes an Hilfsorganisationen, die die Hurrikan-Opfer in Puerto Pico, Mexiko und auf den anderen betroffenen Karibikinseln unterstützen", schrieb sie auf Instagram. Der Song ist ein Remix, den Beyoncé mit dem kolumbianischen Sänger J. Balvin und dem französischen Musiker Willy William aufgenommen hat. Die beiden stehen mit dem Sommerhit seit Monaten auch in den deutschen Charts weit oben. Für die US-Sängerin ist es die erste neue Musik seit der Geburt ihrer Zwillinge im Juni.