Mexiko Häuser und Brücke durch neues Beben in Mexiko eingestürzt

16:54 Häuser und Brücke durch neues Beben in Mexiko eingestürzt

Mexiko-Stadt - Mehrere Häuser und eine Brücke sind im Süden Mexikos durch das erneute Erdbeben eingestürzt. Wie TV-Senderberichteten, wurde wie schon beim Erdbeben vom 7. September besonders die Stadt Juchitán im Bundesstaat Oaxaca schwer getroffen, mindestens acht Gebäude seien hier eingestürzt. Auch in der 700 Kilometer entfernten Millionenmetropole Mexiko-Stadt waren die Erdstöße zu spüren, die Rettungsarbeiten nach dem Beben vom vergangenen Dienstag wurden unterbrochen. Es wurde Alarm ausgelöst.

16:53 Anti-IS-Koalition erobert Syriens größtes Gasfeld

Damaskus - Von den USA unterstützte syrische Einheiten haben das größte Gasfeld des Bürgerkriegslandes von der Terrormiliz Islamischer Staat zurückerobert. Die von Kurden geführten Syrischen Demokratischen Kräfte hätten das Koniko-Gasfeld in der ostsyrischen Provinz Dair as-Saur eingenommen, berichteten kurdische Kämpfer und die Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte. IS-Kämpfer hätten versucht, das Gasfeld zurückzuerobern. Die Terrormiliz IS hatte die ölreiche Region im Osten Syriens im Jahr 2014 unter ihre Kontrolle gebracht.

16:40 Katalonien: Madrid übernimmt Kontrolle der Regional-Polizei

Madrid - Acht Tage vor dem umstrittenen Referendum über die Loslösung Kataloniens von Spanien hat die Zentralregierung in Madrid die Kontrolle über die Polizei der Region übernommen. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wird die katalanische Polizei Mossos d'Esquadra der paramilitärischen Polizeieinheit Guardia Civil unterstellt, wie ein Sprecher des Innenministeriums bestätigte. Der katalanische Innenminister Joaquim Forn entgegnete allerdings, die Regionalpolizei werde diese Entscheidung nicht akzeptieren.

16:13 Versehentlich angerempelt - Jungs verprügeln Mann und Frau

Berlin - Sechs Jungendliche und Männer im Alter von 17 und 18 Jahren haben gestern Abend auf einem S-Bahnhof in Berlin einen Mann und eine Frau zusammengeschlagen. Die 42-Jährige habe beim Aussteigen aus der S-Bahn versehentlich einen aus der Gruppe angerempelt, teilte die Bundespolizei mit. Daraufhin sei ein Streit entstanden. Schließlich schlugen und traten die sechs auf die beiden ein - auch noch, als der 32 Jahre alte Mann zu Boden ging. Die Polizei nahm die Angreifer fest. Die Feuerwehr brachte die Angegriffenen mit Verletzungen an Kopf und Hals in ein Krankenhaus.