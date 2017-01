22:44 Importsteuer auf mexikanische Waren soll Mauer finanzieren

Washington - Die US-Regierung will die Mauer zu Mexiko mit einer Steuer von mehr als 20 Prozent auf alle mexikanischen Importe finanzieren. Einzelheiten nannte ein Sprecher des Weißen Hauses zunächst nicht. Die Importsteuer sei Teil einer größeren Steuerreform. US-Präsident Donald Trump will den von ihm auf den Weg gebrachten Mauerbau vom Nachbarland zahlen lassen. Die mexikanische Regierung lehnt das ab. Präsident Enrique Peña Nieto hat ein für Dienstag geplantes Treffen mit Trump abgesagt.

22:29 Abstimmung über Nachtragshaushalt zur Schulsanierung vertagt

Berlin - Der Bundestag hat die Abstimmung über einen Nachtragshaushalt zur Sanierung maroder Schulen vertagt. Der entsprechende Gesetzentwurf wurde in den Haushaltsausschuss zurücküberwiesen. Hintergrund ist ein Streit zwischen CDU/CSU und SPD über den jüngsten Milliardenüberschuss im Bundeshaushalt. Die Union will damit Schulden tilgen, die SPD pocht auf zusätzliche Investitionen. Der Nachtragshaushalt würde finanzschwachen Kommunen zusätzlich 3,5 Milliarden Euro für die Schulsanierung bescheren.

22:21 Importsteuer auf mexikanische Waren soll Mauer finanzieren

Washington - Die US-Regierung will die Mauer zu Mexiko mit einer Steuer von mehr als 20 Prozent auf alle mexikanischen Importe finanzieren. Einzelheiten nannte ein Sprecher des Weißen Hauses zunächst nicht. Die Importsteuer sei Teil einer größeren Steuerreform. US-Präsident Donald Trump will den vom ihm auf den Weg gebrachten Mauerbau vom Nachbarland zahlen lassen. Die mexikanische Regierung lehnt das ab. Präsident Enrique Peña Nieto hat ein für Dienstag geplantes Treffen mit Trump abgesagt.

20:34 Kritik an hoher Abfindung für Trump-Berater

Washington - Die hohe Abfindung von Ex-Arbeitgeber Goldman Sachs für Donald Trumps Wirtschaftsberater Gary Cohn sorgt für Kritik. "Goldman Sachs tut das, damit sich die Person weiterhin der Bank verpflichtet fühlt", sagte Rechtsexperte Richard Painter der "New York Times". Der Professor von der University of Minnesota befürchtet Interessenkonflikte. Die Investmentbank hatte der US-Börsenaufsicht SEC mitgeteilt, dass Cohn ein millionenschweres Abschiedspaket erhalte. Der "New York Times" zufolge summieren sich die Abfindungen auf 285 Millionen Dollar.