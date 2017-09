23:46 Mehr als 10 000 Beamte in Sachsen bekommen Nachzahlungen

23:07 Erdbeben erschüttert Millionenmetropole Mexiko-Stadt

Mexiko-Stadt - Verzweifelte Menschen, eingestürzte Gebäude, Rauchschwaden und Staubwolken über der Millionenmetropole Mexiko-Stadt: Mindestens 49 Menschen sind bei einem Erdbeben der Stärke 7,1 in Mexiko getötet worden. Nach Angaben des Seismologischen Instituts lag das Zentrum bei Axochiapan, rund 120 Kilometer südöstlich der Hauptstadt Mexikos. Wegen der Stärke wurden noch viele weitere Opfer in Mexiko befürchtet. Präsident Enrique Peña Nieto berief seinen nationalen Krisenrat ein und machte sich im Helikopter ein Bild von den Schäden.

23:04 "Maria" trifft Karibikinsel Dominica

22:53 Mattis setzt auf diplomatische Lösung im Nordkorea-Konflikt

Washington - US-Verteidigungsminister James Mattis hat erneut seine Hoffnung auf eine friedliche Beilegung des Nordkorea-Konfliktes zum Ausdruck gebracht. "Wir handhaben die Situation in Nordkorea über den internationalen Prozess und das werden wir auch weiterhin so handhaben", sagte Mattis in Washington. Außenminister Rex Tillerson werde die US-Bemühungen leiten. Zuvor hatte US-Präsident Donald Trump in seiner Rede vor den Vereinten Nationen eine "totale Zerstörung" Nordkoreas für den Fall angedroht, dass Pjöngjang die USA oder deren Verbündete angreife.